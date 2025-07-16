Жива легенда українського кіно: як виглядала в молодості Ада Роговцева (фото)

Акторка стала відомою на весь Радянський Союз у "Вічному поклику"

Жива легенда українського театру, кіно і телебачення Ада Роговцева в молодості була не просто талановитою — її неможливо було не помітити і режисерам, і глядачам. Ще будучи студенткою вона зачаровувала на сцені. Свій шлях акторка починала без "хайпу" — гучні скандали обходили її стороною. Однак у неї вийшло побудувати блискавичну кар’єру і стати легендарною актрисою.

Вона зіграла понад 200 ролей у театрі та кіно. Сьогодні, 16 липня акторка відзначає свій 88-й день народження. З цього приводу "Телеграф" вирішив пригадати, якою вона була в молодості.

Ада Роговцева в молодості

Наррдилася майбутня зірка в 1937 році в місті Глухів, що на Сумщині. Її батько служив в НКВД, а мама була агрономом. Вона була другою дитиною із трьох у сім’ї. Насправді доленосною стала подорож сім’ї до Одеси — тоді їхній батько не встиг евакуювати дружину та дітей на паром, якій підірвався через кілька хвилин. Після цього батько Роговцевої поїхав до Москви, де працював в охороні Микити Хрущова, а мама з дітьми вирушили до Києва.

У школі Ада вчилася добре. Вона була активною дівчинкою — часто виступала на різних заходах і демонструвала акторський талант. Спочатку вона хотіла стати журналісткою, але згодом вирішила вступати на театральний факультет Київського інституту імені Карпенка-Карого.

Кар’єра Ади розпочалася з пропозиції Олега Борисова піти працювати у театр ім. Лесі Українки. Саме там вона дебютувала на великій сцені і відразу отримала головну роль. Любов публіки акторка отримала після вистави "Юність Полі Віхрової", після чого їй надали звання Заслуженої артистки УРСР. Тоді дівчині було 23 роки.

Кадр з фільму "Юність Полі Віхрової"

У кіно акторка вперше знялася ще до того, як отримала роботу в театрі. На першому курсі дівчина зіграла роль у фільмі "Криваве світло". Однак головну роль в кіно зірка отримала лише в 1970 році. Фільм мав назву "Салют, Марія!". Саме він приніс акторці велику популярність, а також вона отримала винагороду на Міжнародному кінофестивалі у Москві.

Ще більшу славу акторці принесла роль у "Вічному поклику", де вона перевтілилася в Анну Кафтанову. Завдяки цій ролі Роговцева стала справжньою зіркою всього Радянського Союзу.

Зараз 88-річна зірка продовжує зніматися в кіно, але вже не так часто, як раніше. Вона виховує трьох онуків і відкрито висловлює свою позицію щодо війни в Україні. Ада Роговцева допомагає українським військовим і виступала за звільнення політв'язня Олега Сенцова.

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