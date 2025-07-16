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Жива легенда українського кіно: як виглядала в молодості Ада Роговцева (фото)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Ада Роговцева в молодості Новина оновлена 16 липня 2025, 11:46
Ада Роговцева в молодості. Фото Колаж Телеграфу

Акторка стала відомою на весь Радянський Союз у "Вічному поклику"

Жива легенда українського театру, кіно і телебачення Ада Роговцева в молодості була не просто талановитою — її неможливо було не помітити і режисерам, і глядачам. Ще будучи студенткою вона зачаровувала на сцені. Свій шлях акторка починала без "хайпу" — гучні скандали обходили її стороною. Однак у неї вийшло побудувати блискавичну кар’єру і стати легендарною актрисою.

Вона зіграла понад 200 ролей у театрі та кіно. Сьогодні, 16 липня акторка відзначає свій 88-й день народження. З цього приводу "Телеграф" вирішив пригадати, якою вона була в молодості.

Ада Роговцева в молодості

Наррдилася майбутня зірка в 1937 році в місті Глухів, що на Сумщині. Її батько служив в НКВД, а мама була агрономом. Вона була другою дитиною із трьох у сім’ї. Насправді доленосною стала подорож сім’ї до Одеси — тоді їхній батько не встиг евакуювати дружину та дітей на паром, якій підірвався через кілька хвилин. Після цього батько Роговцевої поїхав до Москви, де працював в охороні Микити Хрущова, а мама з дітьми вирушили до Києва.

Ада Роговцева в юності

У школі Ада вчилася добре. Вона була активною дівчинкою — часто виступала на різних заходах і демонструвала акторський талант. Спочатку вона хотіла стати журналісткою, але згодом вирішила вступати на театральний факультет Київського інституту імені Карпенка-Карого.

Ада Роговцева в молодості

Кар’єра Ади розпочалася з пропозиції Олега Борисова піти працювати у театр ім. Лесі Українки. Саме там вона дебютувала на великій сцені і відразу отримала головну роль. Любов публіки акторка отримала після вистави "Юність Полі Віхрової", після чого їй надали звання Заслуженої артистки УРСР. Тоді дівчині було 23 роки.

Ада Роговцева Юність Полі Віхрової
Кадр з фільму "Юність Полі Віхрової"

У кіно акторка вперше знялася ще до того, як отримала роботу в театрі. На першому курсі дівчина зіграла роль у фільмі "Криваве світло". Однак головну роль в кіно зірка отримала лише в 1970 році. Фільм мав назву "Салют, Марія!". Саме він приніс акторці велику популярність, а також вона отримала винагороду на Міжнародному кінофестивалі у Москві.

Ада Роговцева

Ще більшу славу акторці принесла роль у "Вічному поклику", де вона перевтілилася в Анну Кафтанову. Завдяки цій ролі Роговцева стала справжньою зіркою всього Радянського Союзу.

Ада Роговцева

Зараз 88-річна зірка продовжує зніматися в кіно, але вже не так часто, як раніше. Вона виховує трьох онуків і відкрито висловлює свою позицію щодо війни в Україні. Ада Роговцева допомагає українським військовим і виступала за звільнення політв'язня Олега Сенцова.

Ада Роговцева

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Ліна Костенко в юності. Поетесу не дарма називають "залізною леді українського народу", адже Ліна Василівна по праву є сміливим борцем за українську ідентичність, яка не боялася йти проти радянського режиму.

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#Молодість #Ада Роговцева #Акторка