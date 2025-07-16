Живая легенда украинского кино: как выглядела в молодости Ада Роговцева (фото)

Актриса стала известной на весь Советский Союз в "Вечном зове"

Живая легенда украинского театра, кино и телевидения Ада Роговцева в молодости была не просто талантливой — ее невозможно было не заметить и режиссерам, и зрителям. Еще будучи студенткой, она завораживала на сцене. Свой путь актриса начинала без "хайпа" – громкие скандалы обходили ее стороной. Однако у нее получилось построить блестящую карьеру и стать легендарной актрисой.

Она сыграла более 200 ролей в театре и кино. Сегодня, 16 июля, актриса отмечает свой 88-й день рождения. По этому поводу "Телеграф" решил вспомнить, как она была в молодости.

Ада Роговцева в молодости

Родилась будущая звезда в 1937 году в городе Глухов, что на Сумщине. Ее отец служил в НКВД, а мама была агрономом. Она была вторым ребенком из троих в семье. На самом деле судьбоносным стало путешествие семьи в Одессу — их отец не успел эвакуировать жену и детей на паром, который подорвался через несколько минут. После этого отец Роговцевой уехал в Москву, где работал в охране Никиты Хрущева, а мама с детьми отправились в Киев.

В школе Ада хорошо училась. Она была активной девочкой – часто выступала на разных мероприятиях и демонстрировала актерский талант. Сначала она хотела стать журналисткой, но потом решила поступать на театральный факультет Киевского института имени Карпенко-Карого.

Карьера Ады началась с предложения Олега Борисова пойти работать в театр им. Леси Украинки. Именно там она дебютировала на большой сцене и сразу получила главную роль.

Кадр из фильма "Юность Поли Вихревой"

В кино актриса впервые снялась еще до получения работы в театре. На первом курсе девушка сыграла роль в фильме "Кровавый свет". Однако главную роль в кино звезда получила только в 1970 году. Фильм назывался "Салют, Мария!". Именно он принес актрисе большую популярность, а также получила вознаграждение на Международном кинофестивале в Москве.

Еще большую славу актрисе принесла роль в "Вечном зове", где она превратилась в Анну Кафтанову. Благодаря этой роли Роговцева стала настоящей звездой всего Советского Союза.

Сейчас 88-летняя звезда продолжает сниматься в кино, но уже не так часто, как раньше. Она воспитывает трех внуков и открыто выражает свою позицию по поводу войны в Украине. Ада Роговцева помогает украинским военным и выступала за освобождение политзаключенного Олега Сенцова.

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