Встигла стати дружиною та мамою ще до народження Макрона: як перша леді Франції виглядала в молодості

Бріжит була наймолодшою із шістьох дітей у сім’ї

Дружина президента Франції Бріжит Макрон, яка "шарахається" чоловіка на публіці, старша за Еммануеля на 24 роки. До зустрічі з ним вона була одружена, виховувала трьох дітей та працювала викладачем.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як перша леді Франції виглядала у молодості. Ми дізналися про неї цікаві факти.

Бріжит Макрон — якою дружина президента Франції була в молодості

Бріжит Троньє (дівоче прізвище) народилася 13 квітня 1953 року в забезпеченій сім’ї, що володіла мережею кондитерських крамниць. Вона була молодшою із шести дітей, яких виховували батьки в католицькій атмосфері.

Маленька Бріжит на колінах матері з сім’єю

Бріжит навчалася у приватній школі Lycée du Sacré-Cœur в Amiens, потім здобула ступінь магістра літератури. Пізніше на початку 1980-х майбутня перша леді Франції пройшла CAPES – кваліфікацію викладача французької літератури.

Бріжит Макрон у дитинстві, Фото: The Daily Mail

Перед тим, як стати вчителем, працювала прес-аташе в Торгово-промисловій палаті регіону Нор-Па-де-Кале. Це дало їй досвід роботи у громадській сфері ще до педагогічної кар’єри.

Як перша леді Франції Бріжит Макрон виглядала в молодості

У 1980-ті роки Бріжит була викладачем французької та латинського в Collège Lucie-Berger у Страсбурзі, але в 1991 році повернулася до рідного міста Ам’єн на півночі Франції та продовжила улюблену справу. У приватному католицькому ліцеї Lycée La Providence вона також вела театральний гурток, допомагала організовувати шкільні спектаклі. Саме тут у 1993 році Бріжит познайомилася з Еммануелем Макроном, який був її учнем.

Бріжит Макрон у молодості

Що стосується особистого життя, то вперше Бріжит вийшла заміж у 21 рік. Її обранцем був банкір Андре-Луї Озьєра. Весілля пара зіграла у 1974 році й до того, як народився майбутній президент Франції, за якого Бріжит вийшла заміж вдруге, вона встигла двічі стати мамою.

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У 1975 році у неї народився син Себастьян, а 1977 року — дочка Лоранс, яка була однокласницею Макрона. А 1984 року Бріжит народила дочку Тіфен. З чоловіком-банкіром Бріжит розлучилася у 2006 році.

Бріжит Макрон з дочками, фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що дружина французького президента Емманюеля Макрона Бріжит ударила його в обличчя при виході з літака у В’єтнамі. Інцидент стався на очах камер — журналісти зафіксували незвичайну поведінку подружжя.