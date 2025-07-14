Їх було неможливо не любити: які українські прізвища давали лідерам компанії
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Таких людей завжди були раді бачити
На творення українських прізвищ часто мали вплив риси характеру людини. Наші предки звертали увагу на чимало особливостей, та не виняток — те, наскільки людина говірка та весела.
Про прізвища, які давали лідерам компаній та веселунам, писав у своєму дослідженні Сучасні українські прізвища мовознавець Юрій Редько. Він зазначає, що таких людей часто вважали душею компанії та завжди були раді бачити.
Якщо у вас таке ж або схоже прізвища, то, напевно, ви — саме з роду таких відкритих та веселих українців, які вміли радіти кожному дню.
У перелік таких прізвищ входять наступні родові імена та похідні від них:
- Веселий;
- Потішний;
- Смішко;
- Сміянець;
- Танцюра;
- Гуляка;
- Скочко.
Нагадаємо, ми писали, що є перелік родових імен, які отримували саме корінні мешканці України. Їх можна легко вирізнити з-поміж інших за кінцевим суфіксом. Один з найперших суфіксів, який вказує на корінне походження прізвища, — суфікс "-енко". Також до цього списку входять закінчення "-ук", "-цький", "-ський" та "-зький".
Раніше "Телеграф" писав, що зробив добірку прізвищ, які вказують на те, що ваші предки були чужинцями на українських землях у XVI ст.