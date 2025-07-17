Ця вулиця в Києві довго мала "сумну" назву: як вона називається зараз і чим цікава

Чому ця вулиця стала Погребальною, як пережила радянську епоху і що можна побачити там сьогодні

Серед численних вулиць української столиці є особливі місця, які зберігають пам’ять про різні етнічні громади, що колись населяли місто. Одна з таких вулиць – Німецька – розташована у Голосіївському та Печерському районах Києва.

Вона стала живим свідченням багатонаціонального минулого міста. "Телеграф" розповість про неї докладніше.

Походження назви та історичне значення

Свою назву вулиця отримала у ХІХ столітті завдяки німецькому цвинтарю, до якого вона вела. На той час тут компактно проживали представники німецької громади Києва, яка відігравала важливу роль в економічному та культурному житті міста. Район поступово розвивався і забудовувався, набуваючи рис, характерних для європейських кварталів столиці.

У другій половині ХІХ століття вулиця отримала ще одну неофіційну назву — Погребальна, оскільки слугувала дорогою не тільки до німецького, а й до Байкового кладовища. Після Другої світової війни, з 1944 року, вулиця мала ім'я Тельмана на честь німецького комуністичного діяча Ернста Тельмана. Історичну назву було повернуто тільки 2015 року в рамках процесу декомунізації.

Архітектурна спадщина

Найцікавішим з архітектурного погляду є період кінця ХІХ — початку ХХ століття, коли на Німецькій вулиці було зведено характерні для старого Києва одно- і двоповерхові будинки. На жаль, у 1980-х роках у рамках радянської програми "ущільнення" забудови майже всю оригінальну архітектуру було знесено.

До наших днів зберігся лише будинок під номерами 3 і 3б — рідкісний приклад старої малоповерхової забудови з флігелем, виконаного в стилі міської архітектури початку XX століття. Будинок було зведено 1914 року, він вирізняється цегляними фасадами, високими стелями та характерними для "царської" епохи архітектурними рішеннями. Тут досі можна знайти оригінальні елементи декору, старі під'їзди та атмосферні двори.

Будинок по Німецькій, 3б

Сучасний стан

Сьогодні Німецька вулиця є тихим куточком столиці, де гармонійно переплітаються старе і нове. Тут є сусідами сучасні житлові комплекси та історичні будівлі, створюючи особливу атмосферу київського "старого міста".

Парк імені Марії Заньковецької

Неподалік вулиці розташовані важливі об’єкти міської інфраструктури: станції метро "Либідська" та "Палац Україна", Національний палац "Україна", а також зелені зони — сквер Малевича та парк імені Марії Заньковецької.

Як дістатися

Німецька вулиця пролягає від вулиці Предславинської до Ямської, поряд із Великою Васильківською та вулицею Антоновича. Дістатися сюди зручно пішки від станції метро "Палац Україна".

Раніше "Телеграф" розповідав, яку вулицю в Києві перейменовували цілих 8 разів. Кожне перейменування відображало важливі історичні та політичні події, що відбувалися в столиці та Україні загалом.