Кукурудзяна, але без качанів: де знаходиться вулиця Києва з незвичною назвою

Овочеву назву дали не тільки цій вулиці

У Києві є вулиця Кукурудзяна — з назвою, яка більше пасувала б сільській місцевості, аніж столиці. Проте вона цілком реальна: тиха, коротка і захована серед приватного сектору.

І хоча вона не схожа на типову міську магістраль, тут вирує життя — у свій особливий спосіб. Що за вулиця Кукурудзяна і чим вона може здивувати, розповідає "Телеграф".

Де знаходиться

Кукурудзяна вулиця — у Подільському районі Києва, в межах мікрорайону Виноградар. Вона пролягає неподалік вулиці Івана Виговського (колишня Межова) та межує з приватним сектором.

Це місце з переважно індивідуальною забудовою: невисокі будинки, затишні дворики, городи та собаки за парканами. Тут немає хмарочосів чи великої транспортної метушні — лише вузенька вулиця з тихим ритмом життя.

Вулиця Кукурудзяна на карті

Чому "Кукурудзяна"?

З назви одразу ввижаються поля й качани. Насправді назву вулиця отримала ще за радянських часів, коли "кукурудзяна епоха" була в розпалі, а сільськогосподарська тематика часто ставала джерелом натхнення для урбаністичної топоніміки.

Жодних кукурудзяних полів тут, звісно, не було. Та сама назва додає району певного шарму.

Цікаво, що Кукурудзяна не одна така — вона входить до зони, де сусідують вулиці з назвами овочів, фруктів та ягід. За трикутником між Маршала Гречка, Стеценка та Сирецько‑Садовою розташовані Огіркова й Баклажанна вулиці. Також є Кукурудзяний провулок.

Інші вулиці з овочевими назвами

Що є на вулиці

Попри розміри, на Кукурудзяній вулиці працюють різні заклади:

UTC Film Production — професійна кіностудія, що займається зйомкою та монтажем відео. Це місце, де створюються високоякісні кінопроєкти.

Гіпермаркет печаті — компанія, що спеціалізується на виготовленні комерційної друкованої продукції, зокрема листівок та іншої поліграфії.

Майстерні Кравці — магазин одягу та ательє, де можна придбати стильний одяг або скористатися послугами з ремонту та пошиття одягу.

Як дістатися

Найзручніше — від станції метро "Нивки" або "Сирець". Звідти можна доїхати маршруткою або автобусом до вулиці Івана Виговського, а далі — пішки.

Маршрути:

автобус №32, 72

маршрутки №437, 576, 598

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві є вулиця, названа на честь екзотичного фрукта. Де вона знаходиться та чим відома?