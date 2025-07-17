Эта улица в Киеве долго носила "печальное" название: как она называется сейчас и чем интересна

Почему эта улица стала Погребальной, как пережила советскую эпоху и что можно увидеть там сегодня

Среди многочисленных улиц украинской столицы есть особенные места, которые хранят память о различных этнических общинах, когда-то населявших город. Одна из таких улиц — Немецкая — расположена в Голосеевском и Печерском районах Киева.

Она стала живым свидетельством многонационального прошлого города. "Телеграф" расскажет о ней подробнее.

Происхождение названия и историческое значение

Свое название улица получила в XIX веке благодаря немецкому кладбищу, к которому она вела. В то время здесь компактно проживали представители немецкой общины Киева, которая играла важную роль в экономической и культурной жизни города. Район постепенно развивался и застраивался, приобретая черты, характерные для европейских кварталов столицы.

Во второй половине XIX века улица получила еще одно неофициальное название — Погребальная, поскольку служила дорогой не только к немецкому, но и к Байковому кладбищу. После Второй мировой войны, с 1944 года, улица носила имя Тельмана в честь немецкого коммунистического деятеля Эрнста Тельмана. Историческое название было возвращено только в 2015 году в рамках процесса декоммунизации.

Архитектурное наследие

Наиболее интересным с архитектурной точки зрения является период конца XIX — начала XX века, когда на Немецкой улице были построены характерные для старого Киева одно- и двухэтажные дома. К сожалению, в 1980-х годах в рамках советской программы "уплотнения" застройки почти вся оригинальная архитектура была снесена.

До наших дней сохранилась лишь дома под номерами 3 и 3б — редкий пример старого малоэтажной застройки с флигелем, выполненного в стиле городской архитектуры начала XX века. Дом был возведен в 1914 году и отличается кирпичными фасадами, высокими потолками и характерными для "царской" эпохи архитектурными решениями. Здесь до сих пор можно найти оригинальные элементы декора, старые подъезды и атмосферные дворы.

Дом по Немецкой, 3б

Современное состояние

Сегодня Немецкая улица представляет собой тихий уголок столицы, где гармонично переплетаются старое и новое. Здесь соседствуют современные жилые комплексы и исторические здания, создавая особую атмосферу киевского "старого города".

Парк имени Марии Заньковецкой

В непосредственной близости от улицы расположены важные объекты городской инфраструктуры: станции метро "Лыбедская" и "Дворец Украина", Национальный дворец "Украина", а также зеленые зоны — сквер Малевича и парк имени Марии Заньковецкой.

Как добраться

Немецкая улица пролегает от улицы Предславинской до Ямской, рядом с Большой Васильковской и улицей Антоновича. Добраться сюда удобно пешком от станции метро "Дворец Украина".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую улицу в Киеве переименовывали целых 8 раз. Каждое переименование отражало важные исторические и политические события, происходившие в столице и Украине в целом.