Росія влаштувала найбільшу атаку на Павлоград. Чому це місто не дає спокою ворогу

Місто неодноразово зазнавало російських ударів

Павлоград в ніч на 19 липня зазнав наймасованішої атаки з боку Росії. Ворог вдарив по місту ракетами та безпілотниками, вибух лунав за вибухом. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав минулі ніч та ранок "пекельними" для Павлограда.

Наслідки атаки на Павлоград 19 липня

Внаслідок атаки пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхівку. Виникли пожежі.

Пошкоджений будинок

"Вночі та вранці наше місто зазнало наймасованішої ворожої повітряної атаки – понад 100 безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Внаслідок прильотів та падіння уламків понівечені пожежна частина та промислові підприємства. Зазнали пошкоджень житлові будинки", — повідомляється у Telegram-каналі Павлоградського виконкому.

Павлоград - патріотичне місто

Павлоград розташований в Дніпропетровській області. Від крайньої точки фронту до міста близько 85 кілометрів. У Павлоград переїхали понад 20 тисяч осіб, які тікали з-під ворожих обстрілів.

Павлоград на карті

Відстань між Павлоградом та лінією фронту

Місто неодноразово зазнавало російських ударів

Росіяни регулярно б'ють по Павлограду. У квітні Росія вдарила ракетою по 5-поверхівці. Загинуло двоє людей, серед яких — дитина. Павлоград був під ударом також у березні цього року.

Також ворог атакував Павлоград у квітні та листопаді 2022 року, лютому, квітні та грудні 2023, вересні 2024. Внаслідок атак були пошкоджені деякі об’єкти залізничної, енергетичної та промислової інфраструктури, кілька шкіл і дитсадків, десятки багатоповерхових і понад 100 приватних житлових будинків. Повністю зруйнований Палац культури "Машинобудівників".

З якою метою росіяни можуть бити по Павлограду

Середмістя Павлограда

Павлоград є великим промисловим центром Дніпропетровської області та одним із головних осередків вуглевидобування Західного Донбасу. В місті розвинені машинобудівна, хімічна, харчова, деревообробна, з виробництва будівельних матеріалів та ін. галузі. Росія атакує місто, намагаючись завдати шкоди промисловому потенціалу регіону та порушити роботу важливих підприємств.

Головні підприємства Павлограда:

"Павлоградвугілля",

Павлоградський механічний завод,

Павлоградський хімічний завод,

"Павлоградспецмаш".

Павлоградський хімічний завод (ПХЗ) — це найважливіший стратегічний об'єкт міста. Завод, заснований в 1929 році, є одним із провідних виробників вибухових речовин, а також промислової та побутової продукції цивільного призначення.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 липня, Росія завдала масованого удару безпілотниками по Одесі. Загинула жінка, також є постраждалі. Через ворожий удар сталася пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку.