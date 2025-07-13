Рій "шахедів" атакував місто під Дніпром серед білого дня: є руйнування (відео)

У мережі з’явилося відео

У місті Самар Дніпропетровської області пролунали вибухи вдень 13 липня. Ворог здійснив атаку безпілотними літальними апаратами. Відомо про руйнування.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру.

Тим часом у соціальних мережах публікують відео, на яких видно рій ворожих дронів.

У Повітряних силах також попереджали про БПЛА у бік Самара.

Як пише "Суспільне", місцева мешканка чула щонайменше чотири вибухи. Через атаку в її будинку вибило вікна.

"Спочатку була на балконі, присіла від страху. Потім уже в коридорі стояла. У під’їзді вилетіло скло. Досі всю трясе. Це вперше у нас таке, що так дуже", — сказала жінка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 липня під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух. Як стало відомо, над містом збили безпілотник.

Крім того, росіяни в ніч проти 12 липня влаштували масовий обстріл України. Вибухи БПЛА пролунали у Кропивницькому, Луцьку, Львові та Чернівцях, а на Харків уже вранці впала бомба.