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Россия устроила самую большую атаку на Павлоград. Почему этот город не дает покоя врагу

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Павлоград является крупным промышленным центром Новость обновлена 19 июля 2025, 12:21
Павлоград является крупным промышленным центром. Фото Коллаж "Телеграф"

Город неоднократно подвергался российским ударам

Павлоград в ночь на 19 июля подвергся самой массированной атаке со стороны России. Враг ударил по городу ракетами и беспилотниками, взрыв гремел за взрывом. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал минувшие ночь и утро "адскими" для Павлограда.

Последствия атаки на Павлоград 19 июля

В результате атаки повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка. Возникли пожары.

Россияне ударили по жилому дому в Павлограде 19.07.2025
Поврежденный дом

"Ночью и утром наш город подвергся самой массированной вражеской воздушной атаке – более 100 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате прилетов и падения обломков повреждены пожарная часть и промышленные предприятия. Получили повреждения жилые дома", — сообщается в Telegram-канале Павлоградского исполкома.

Павлоград
Павлоград – патриотический город

Павлоград находится в Днепропетровской области. От крайней точки фронта до города около 85 км. В Павлоград переехали более 20 тысяч человек, бежавших из-под вражеских обстрелов.

Павлоград, скриншот карты
Павлоград на карте
Павлоград удален от фронта на 85 км
Расстояние между Павлоградом и линией фронта

Город неоднократно подвергался российским ударам

Россияне регулярно бьют по Павлограду. В апреле Россия ударила ракетой по 5-этажке. Погибли два человека, среди которых — ребенок. Павлоград был под ударом и в марте этого года.

Также враг атаковал Павлоград в апреле и ноябре 2022, феврале, апреле и декабре 2023, сентябре 2024. В результате атак были повреждены некоторые объекты железнодорожной, энергетической и промышленной инфраструктуры, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажных и более 100 частных домов. Полностью разрушен Дворец культуры "Машиностроителей".

С какой целью россияне могут бить по Павлограду

Павлоград, центр
Центр Павлограда

Павлоград является крупным промышленным центром Днепропетровской области и одним из главных центров угледобычи Западного Донбасса. В городе развиты машиностроительная, химическая, пищевая, деревообрабатывающая отрасли, производство строительных материалов. Россия атакует город, пытаясь нанести ущерб промышленному потенциалу региона и нарушить работу важных предприятий.

Главные предприятия Павлограда:

  • "Павлоградуголь",
  • Павлоградский механический завод
  • Павлоградский химический завод,
  • "Павлоградспецмаш".

Павлоградский химический завод (ПХЗ) – это важнейший стратегический объект города. Завод, основанный в 1929 г., является одним из ведущих производителей взрывчатых веществ, а также промышленной и бытовой продукции гражданского назначения.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 июля, Россия нанесла массированный удар беспилотникам по Одессе. Погибла женщина, также есть пострадавшие. Из-за вражеского удара произошел пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома.

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#Днепропетровская область #Павлоград #Атака