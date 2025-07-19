Россия устроила самую большую атаку на Павлоград. Почему этот город не дает покоя врагу
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Город неоднократно подвергался российским ударам
Павлоград в ночь на 19 июля подвергся самой массированной атаке со стороны России. Враг ударил по городу ракетами и беспилотниками, взрыв гремел за взрывом. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал минувшие ночь и утро "адскими" для Павлограда.
Последствия атаки на Павлоград 19 июля
В результате атаки повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажка. Возникли пожары.
"Ночью и утром наш город подвергся самой массированной вражеской воздушной атаке – более 100 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате прилетов и падения обломков повреждены пожарная часть и промышленные предприятия. Получили повреждения жилые дома", — сообщается в Telegram-канале Павлоградского исполкома.
Павлоград находится в Днепропетровской области. От крайней точки фронта до города около 85 км. В Павлоград переехали более 20 тысяч человек, бежавших из-под вражеских обстрелов.
Город неоднократно подвергался российским ударам
Россияне регулярно бьют по Павлограду. В апреле Россия ударила ракетой по 5-этажке. Погибли два человека, среди которых — ребенок. Павлоград был под ударом и в марте этого года.
Также враг атаковал Павлоград в апреле и ноябре 2022, феврале, апреле и декабре 2023, сентябре 2024. В результате атак были повреждены некоторые объекты железнодорожной, энергетической и промышленной инфраструктуры, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажных и более 100 частных домов. Полностью разрушен Дворец культуры "Машиностроителей".
С какой целью россияне могут бить по Павлограду
Павлоград является крупным промышленным центром Днепропетровской области и одним из главных центров угледобычи Западного Донбасса. В городе развиты машиностроительная, химическая, пищевая, деревообрабатывающая отрасли, производство строительных материалов. Россия атакует город, пытаясь нанести ущерб промышленному потенциалу региона и нарушить работу важных предприятий.
Главные предприятия Павлограда:
- "Павлоградуголь",
- Павлоградский механический завод
- Павлоградский химический завод,
- "Павлоградспецмаш".
Павлоградский химический завод (ПХЗ) – это важнейший стратегический объект города. Завод, основанный в 1929 г., является одним из ведущих производителей взрывчатых веществ, а также промышленной и бытовой продукции гражданского назначения.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 июля, Россия нанесла массированный удар беспилотникам по Одессе. Погибла женщина, также есть пострадавшие. Из-за вражеского удара произошел пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома.