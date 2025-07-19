Забудьте про "Сергіє": як красиво і правильно звертатися до чоловіка з таким ім’ям українською
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В Україні налічується більше мільйона людей, які маюють це ім'я
З травня 2024 року стали обов’язковими нові правила правопису в Україні. Зокрема, змінились деякі норми стосовно відмінювання імен, тому не зайвим буде дізнатись, як правильно звертатись до Сергіїв.
У цьому питанні розібрався "Телеграф". Актуальні норми вказані у документу "Український правопис".
Ім’я Сергій дуже поширене в Україні і є чи не найпопулярнішим. За даними сервісу "Рідні", є 1 мільйон 206 тисяч 923 носії цього імені.
Однак багатьох питання про правильне звертання до чоловіка ставить у глухий кут. Наприклад, як варто говорити та писати: "Сергіє" чи "Сергію"? Однозначно, друга відповідь правильна. У кличному відмінку потрібно звертатись "Сергію".
Відомий українець із цим ім'ям – Сергій Притула. Український шоумен та телеведучий сьогодні став волонтером.
Стосовно створення по батькові, то все залишається як і раніше. Тобто, у хлопчиків по батькові Сергійович, а у дівчаток ― Сергіївна.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатися до дітей Василя. Новий український правопис змінив закінчення імені у кличному відмінку. Також тепер по іншому формуються по батькові.