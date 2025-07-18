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Таня, Тарас та не лише. З якими українськими іменами складно живеться в Польщі

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Багато українок змушені були виїхати в Польщу після початку війни Новина оновлена 18 липня 2025, 12:52
Багато українок змушені були виїхати в Польщу після початку війни. Фото Колаж "Телеграф"

Деякі мають зовсім інший сенс

Деякі українські імена дуже дратують росіян, але є й такі, з якими нелегко в Польщі. Річ у тім, що таких імен в цій країні немає, але є слова, які звучать ідентично.

Про це розповіли на YouTube-каналі онлайн-курсів польської мови ONpolish. Серед дивних для поляків імен як чоловічі, так і жіночі, які розповсюджені в Україні.

  • Тарас — польською тераса
  • Інна — польською інша
  • Таня — польською дешева
  • Даня — польською страви (у множині)
  • Уляна — польською товста, налита, як яблучко

Також є імена, з якими непросто в Польщі саме через їхнє звучання. Наприклад ім'я Олена вимовляється в українській мові з твердим "л". Проте для поляків вимовити цей звук дуже важко.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські імена подобаються іноземцям. Ці розповсюджені у нашій країні імена поєднують у собі красу, глибоке значення та універсальність звучання, що робить їх привабливими для людей у всьому світі. Серед них є чоловічі — Лука, Максим Данило. Серед жіночих імен іноземцям подобаються Олеся, Софія, Аліна.

Теги:
#Польща #Українці #Імена