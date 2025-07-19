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"Скільки можна". Стефанчук розбурхав заявою щодо виїзду за кордон чоловіків до 24 років

Автор
Олена Руденко
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Питання виїзду молодих хлопців за кордон підіймається не вперше
Питання виїзду молодих хлопців за кордон підіймається не вперше. Фото Колаж "Телеграф"

Зараз українські чоловіки від 18 до 60 років залишати Україну не мають права

Виїзд за межі України можуть дозволити чоловікам віком від 18 до 24 років. Ця можливість обговорюється в Верховній Раді.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає Telegram-канал "Ми-Україна". Він додав, що питання виїзду чоловіків цього віку пропрацьовують у комітетах парламенту.

"Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету", — заявив спікер ВР.

Стефанчук наголосив, що ідея дозволити виїзд чоловікам до 24 років у Раді розглядається, проте яким буде рішення Комітету ВРУ з нацбезпеки, оборони та розвідки, наразі невідомо. Хлопці цього віку не підлягають мобілізації, проте обмежені у правах.

"Від 18 до 25 років — це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливість реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цим правах. Який механізм буде знайдений — я буду чекати від комітету. Окремі члени комітети працюють над лібералізацією", — резюмував Стефанчук.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану виїзд українських громадян-чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Проте деякі категорії мають право виїзду.

Як в мережі відреагували на слова Стефанчука

Можливість дозволити виїзд за межі України хлопцям віком до 25 років давно обговорюється в Україні. Люди критично сприймають чергові заяви з цього приводу.

"Скільки можна це вже обговорювати", "Чого це їм дозволити, а іншим що", "Що можна обговорювати? Коли Конституція України не дає права порушувати свободу та право пересування громадян. Тим більш коли самі чиновники виїжджають на відпочинки та для придбання житла в Європі", "Напевно своїх ще не всіх переправили", "Це щоб діти депутатів яким 18+ виїхали", "А можна було зробити це на рік-два раніше?", "Не вірю, відловлять відразу", — пишуть у мережі.

Про плюси та мінуси дозволу виїжджати з України хлопцям 18-24 років читайте у матеріалі "Телеграфа": Дозволити чи ні виїзд українцям 18-24 років? По 5 головних "за" та "проти"

Теги:
#Україна #Чоловіки #Хлопці #Воєнний стан #Виїзд за кордон