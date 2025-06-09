Бронь від мобілізації не гарантує виїзд. Хто вирішує, чи випустити чоловіка за кордон

Бронь не гарантує успішного виїзду

Чоловіки, які мають офіційне бронювання від мобілізації, можуть залишати територію України під час воєнного стану. Однак лише з дозволу прикордонника.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Передає телеканал "Київ24".

За його словами, заброньовані працівники мають право виїжджати за кордон, зокрема у відрядження чи відпустку. Водночас підстави та мета поїздки повинні бути належно підтверджені документально.

Проте юрист Юрій Танасійчук зазначає, що навіть з повним пакетом документів остаточне рішення щодо пропуску приймає інспектор ДПСУ.

"Рішення буде прийнято прикордонником, який буде перевіряти документи саме в момент проходження для того, щоб отримати дозвіл чи відмову", — пояснює юрист.

Ба більше, практичні кейси доводять: наявність "броні" не гарантує успішного виїзду.

"Зі звернень, які надходили до нас під час підготовки документів, можемо сказати: у більшості випадків, навіть коли пакет був сформований коректно та поданий відповідно до вимог, прикордонна служба все одно відмовляла у виїзді", — зазначає Танасійчук.

Раніше "Телеграф" писав, що деяким чоловікам в Україні необхідно пройти медичний огляд вже на початку червня. Пізніше це зробити не можна. Ми також написали список необхідних документів, які потрібно зібрати для медогляду.