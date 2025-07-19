"Сколько можно". Стефанчук взбудоражил заявлением о выезде за границу мужчин до 24 лет

Сейчас украинские мужчины от 18 до 60 лет покидать Украину не имеют права

Выезд за пределы Украины могут разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Эта возможность обсуждается в Верховной Раде.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает Telegram-канал "Мы-Украина". Он добавил, что вопрос выезда мужчин этого возраста прорабатывается в комитетах парламента.

"Я знаю, что эта тема обсуждается, в том числе на уровне специального комитета", — заявил спикер ВР.

Стефанчук подчеркнул, что идея разрешить выезд мужчинам до 24 лет в Раде рассматривается, однако каким будет решение Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке, пока неизвестно. Парни этого возраста не подлежат мобилизации, но ограничены в правах.

"От 18 до 25 лет — это те люди, которые не подлежат мобилизации, но не имеют возможности реализовывать одно из своих прав. Поэтому мы должны найти механизм для того, чтобы дать возможность реализоваться им во всех этих правах. Какой механизм будет найден — я буду ждать от комитета. Отдельные члены комитета работают над либерализацией", — резюмировал он.

Напомним, во время действия военного положения выезд украинских граждан-мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается. Однако некоторые категории имеют право на выезд.

Как в сети отреагировали на слова Стефанчука

Возможность разрешить выезд за пределы Украины молодым мужчинам до 25 лет давно обсуждается в Украине. Люди критически воспринимают очередные заявления на этот счет.

"Сколько можно это уже обсуждать", "Чего это им позволить, а другим что", "Что можно обсуждать? Когда Конституция Украины не дает права нарушать свободу и право передвижения граждан. Тем более когда сами чиновники выезжают на отдых и для приобретения жилья в Европе", "Наверное, своих еще не всех переправили", "Это чтобы дети депутатов которым 18+ уехали", "А можно было сделать это на год-два раньше?", "Не верю, отловят сразу", — пишут в сети.

О плюсах и минусах разрешения уезжать из Украины ребятам 18-24 лет читайте в материале "Телеграфа": Разрешить или нет выезд украинцам 18-24 лет? По 5 главных "за" и "против"