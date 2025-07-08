Процес не зупиниться: в Сухопутних військах розповіли, як тепер будуть працювати ТЦК

Це не вплине на мобілізаційний процес, хіба що будуть певні незручності

Через цілеспрямовані удари російських окупантів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вони можуть перейти на дистанційний режим роботи. Атаки ворога не вплинуть на проведення мобілізаційної кампанії.

Про це заявив спікер Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі Національного телемарафону. Саранцев нагадав, що росіяни вже не вперше намагаються атакувати будівлі ТЦК та СП.

Ворог намагався підірвати військкомати руками своїх агентів та проводив інформаційні операції, щоб загальмувати мобілізаційні процеси. На обох напрямках росіяни зазнали невдачі, тому почали просто бити по ТЦК ударними дронами. Це не вплине на мобілізаційний процес, хіба що будуть певні незручності, оскільки доводиться впроваджувати нові заходи безпеки. Зокрема, доведеться змінити режим роботи ТЦК.

"Я не скажу, що це звичайний режим, доводиться змінювати формат, щоб забезпечити здоров'я персоналу як ТЦК і СП, так і відвідувачів. Тому важливо, щоб під час надання послуг ТЦК і СП вони були в безпеці. Тому є певні алгоритми безпеки… Доведеться, певною мірою, змінювати формат надання послуг, можливі заходи розосередження, деякі послуги надаватимуться дистанційно", – резюмував він.

Нагадаємо, що зранку 7 липня Росія знову поцілила по будівлях ТЦК, цього разу вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі. Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни вдарили по ТЦК у Кривому Розі. Такі атаки ворога — нестандартна стратегія, тому є кілька аспектів, які слід розуміти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що системні удари по ТЦК мають на меті не тільки зірвати мобілізацію. Росія має на меті також посилити цими ударами панічні настрої в Україні.