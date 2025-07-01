Навчаться збивати дрони? Мобілізованим збільшили термін підготовки, експерт пояснив, що зміниться

Військовослужбовці вже запропонували змінити нову систему базового курсу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про чергові зміни в системі підготовки військовослужбовців. Базовий курс збільшено з 49 до 51 дня — додатковий час піде на опанування протидії ударним БпЛА. Водночас Сирський заборонив скупчення особового складу у наметових містечках навчальних центрів підготовки через загрозу ракетних атак і зобов’язав укріплювати навчальні локації.

Але чи можна за два дні справді навчити знищувати дрони? І що відбувається з якістю бойового злагодження після навчального центру?

Храпчинський: два дні навчання недостатньо

На запитання "Телеграфа" відповів військовослужбовець ЗСУ, офіцер і фахівець з авіації та радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. За його словами, середній термін підготовки фахівців з РЕБ становить шість діб — із поєднанням теорії, практики й застосування. Але ситуація з протидією дронам інакша: йдеться радше про механічні навички.

"Я не буду давати оцінку, скільки діб потрібно на це. Але, на мій погляд, два дні для того, щоби навчитися на тачанці носитися з помповою рушницею і збивати дрон — думаю, замало. Зараз ідуть дії з боку створення цього перехоплення саме помповими рушницями", — зазначив Храпчинський.

Анатолій Храпчинський, військовий експерт

Чи буде бойове злагодження після "учебки" — залежить від командира

Серед частини армійського середовища поширюється ідея скоротити саму "учебку" до 30 днів, а решту часу (21 день) дати людині вже в бойовому підрозділі. Цю модель публічно підтримував, зокрема, військовий Станіслав Бунятов, автор Telegram-каналу "Говорить Снайпер". Однак Храпчинський застерігає: усе залежить від того, як саме виглядатиме цей "наступний етап" — чи буде він реальним бойовим злагодженням, чи люди просто одразу потраплятимуть на позиції.

Навчання бійців ЗСУ. Фото: Відділення комунікацій 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

"Це вже питання до командирів на передку. Якщо ми кажемо про передові підрозділи, як "Ахілес", К2, "Птахи Мадяра" — там є свій рівень підготовки. А якщо мова про можливі залишки радянської номенклатури – генералів та командирів, то там, скоріш за все, буде одразу направлення на позиції без підготовки", — пояснив Храпчинський.

На його думку, ефективна модель — це повноцінна підготовка в навчальному центрі, далі — бойове злагодження у підрозділі, і лише після цього — участь у боях. При цьому командування має зважати не лише на фізичні чи технічні навички, а й на психологічні параметри військового.

"Після навчальної частини ми повинні оцінювати психоматрицю військового, розуміючи, куди, з ким і в який підрозділ його ставити. І тут, і там має бути навчання", — резюмував офіцер.

Бойове злагодження. Фото: Відділення комунікацій 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Безпека в навчальних центрах — окреме завдання

На своїй службовій нараді Сирський наголосив також на безумовному дотриманні безпеки у навчальних центрах: заборонено скупчення бійців і техніки, мають зводитися укриття та бліндажі, а також оперативно працювати система оповіщення. Вже реалізуються інженерні рішення з посилення захисту полігонів.

За напрямок підготовки військовослужбовців у Генштабі тепер відповідатиме новий заступник начальника — генерал-майор Ігор Скибюк.

Нагадаємо, 22 червня російська армія обстріляла тренувальний полігон ЗСУ на Херсонщині з РСЗВ "Торнадо". Тоді на цей випадок гнівно відреагував президент України Володимир Зеленський – троє військовослужбовців загинули, чотирнадцять отримали поранення. 1 червня окупанти також вдарили по одному з навчальних підрозділів оперативного командування "Схід", тоді загинули дванадцять осіб, понад шістдесят були поранені. Трохи раніше, 21 травня, РФ обстріляла стрільбище військової частини ЗСУ в Сумській області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна вперше за тривалий період, ймовірно, застосувала ракети Storm Shadow для удару по російських силах. Повернення до використання англо-французької зброї фіксується на тлі активізації літнього наступу армії РФ.