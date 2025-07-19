В українських Карпатах є своє море: де воно знаходиться

Цьому озеру трохи більше десяти років, але воно вже стало популярним місцем відпочинку

Літо в розпалі, а тому люди намагаються врятуватися від спеки мігруючи до водойм. І хоча цього року море стало розкішшю "не для всіх", але в Україні залишається багато озер, які зможуть дати необхідну прохолоду. Наприклад, курорту "Буковель", який не потребує вистави, є що запропонувати не лише в період зимових свят — там можна відпочити на озері Молодості.

Варто зазначити, що на Прикарпатті лише три озера, які можна відвідувати. Одне з них знаходиться безпосередньо в Івано-Франківську, а решта у селі Поляниця, де розташований курорт "Буковель".

Найбільшим із двох озер у Поляниці є озеро Молодості чи "Карпатське море". До речі, це також найбільше штучне озеро в Україні, а оскільки створили його в 2014 році, то воно ще не встигло обрости довгими пафосними легендами про привидів, нерозділене кохання, русалок та інші НЛО. Втім, народна творчість все ж таки не оминула його стороною — місцеві жителі вже створили історію про те, що якщо скупатися в озері, то можна повернути молодість та здоров’я.

Озеро Молодості на карті

Звісно ж це лише хороша байка, щоб привернути увагу туристів. Але з іншого боку, топоніми навколишніх географічних об’єктів так чи інакше з’являлися з місцевих історій, що передаються з покоління в покоління, а тому залишати озеро надовго без особистої легенди було б несолідно.

Озеро має довжину 750 метрів, ширину 140 метрів і глибину до 8 метрів. Взимку воно є резервуаром для снігових гармат, а влітку стає популярною зоною відпочинку з пляжем завдовжки два кілометри.

Озеро Молодості

Варто зазначити, що до появи озера "Буковель" не дуже цікавила туристів влітку, проте тепер багато людей приїжджає сюди і в спекотний сезон. А тому неофіційно його навіть почали називати "Карпатським морем". Озеро може запропонувати прокат гідроциклів, пляжний волейбол, атракціони для дітей та навіть оглядове колесо.

Оглядове колесо

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