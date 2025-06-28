Таких лише три: де знаходяться безпечні озера Івано-Франківської області (фото)

Де можна відпочити на озерах на Прикарпатті

Хоча цьогорічного літа поки що особливо спекотними днями не тішить, проте люди все одно не втрачають моменту, щоб зібратися відпочити неподалік великих водойм. Влада Івано-Франківської області попередила, відкритих для відпочинку озер в області лише три.

Про це йдеться в сюжеті, який вийшов на місцевому каналі "Галичина". Йдеться про міське озеро в Івано-Франківську, а також ще двох у селі Поляниця, неподалік від відомого курорту Буковель.

"Зони відпочинку треба вибирати облаштовані, тому що забруднена вода може нести в собі загрозу. Наприклад, з інфекційними хворобами, на кшталт гепатиту А, шигельозу, лептоспірозу, ротавірусів, ентровірусів, які дуже небезпечні для здоров’я", — розповів заступник директора міського ОЦКПХ Іван Куйбіда.

Міське озеро

Також відоме як Станіславське море, озеро розташоване на південний захід від центру Івано-Франківська. Існує воно з 1955 року і відтоді стало одним з улюблених місць відпочинку для городян.

У водоймищі є свій невеликий острів, який називається Островом кохання. На ньому є кам’яні доріжки, лавки та ліхтарі, тому не дивно, що його часто вибирають парочки для вечірніх прогулянок.

Міське озеро Івано-Франківськ

Міське озер на карті

Озера Буковеля

У селі Поляниця, біля якого знаходиться всім відомий туристичний комплекс, є аж два озера — Озеро Молодості та ще одне із підозрілою назвою Озеро з технічною водою.

Попри назву, озеро приймає відвідувачів, а на місці є навіть вейкборд-парк STVAV14. Обидва водоймища знаходяться неподалік один від одного, так що якщо відпочивальникам не сподобалося на одному з них, завжди можна перейти на інше.

Озеро Молодості

Озеро з технічною водою

Озера Поляниці

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