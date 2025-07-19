В украинских Карпатах есть свое море: где оно находится

Этому озеру чуть более десяти лет, но оно уже стало популярным местом отдыха

Лето в самом разгаре, а потому люди пытаются спастись от жары мигрируя к водоемам. И хотя в этом году море стало роскошью не для всех, однако в Украине остается множество озер, которые смогут дать необходимую прохладу. Например, курорту "Буковель", который не нуждается в представлении, есть что предложить не только в период зимних праздников — там можно отдохнуть на озере Молодости.

Стоит отметить, что на Прикарпатье всего три озера, которые можно посещать. Одно из них находится непосредственно в Ивано-Франковске, а остальные в селе Поляница, где расположен курорт "Буковель".

Крупнейшим из двух озер в Полянице является озеро Молодости или "Карпатское море". К слову, это также крупнейшее искусственное озеро в Украине, а так как создали его в 2014 году, то оно еще не успело обрасти длинными пафосными легендами о призраках, неразделенной любви, русалках и прочих НЛО. Впрочем, народное творчество все же не обошло его стороной — местные жители уже создали историю о том, что если искупаться в озере, то можно вернуть молодость и здоровье.

Озеро Молодости на карте

Конечно же это лишь хорошая байка, чтобы привлечь туристов. Но с другой стороны, топонимы окружающих географических объектов так или иначе появлялись из местных историй, передаваемых из поколения в поколение, а потому оставлять озеро надолго без персональной легенды было бы как-то несолидно.

Озеро имеет длину в 750 метров, ширину в 140 метров и глубину до 8 метров. Зимой оно является резервуаром для снежных пушек, а летом становится популярной зоной отдыха с пляжем протяженностью в два километра.

Озеро Молодости

Стоит отметить, что до появления озера "Буковель" не очень-то интересовала туристов летом, однако теперь много людей приезжает сюда и в жаркий сезон. А потому неофициально его даже начали называть "Карпатским морем". Озеро может предложить прокат гидроциклов, пляжный волейбол, аттракционы для детей и даже колесо обозрения.

Обзорное колесо

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