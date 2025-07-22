Суддя з мільйонною зарплатою та мінімумом нерухомості: що приховує декларація Байталюка

"Під матрацом" суддя зберігає десятки тисяч доларів та сотні тисяч гривень

Суддя господарського суду Чернівецької області Байталюк Володимир за 2024 рік заробив понад 1,2 мільйона гривень. А його дружина обзавелася автомобілем.

Про це стало відомо із його декларації за минулий рік. У ній також зазначено інформацію про доходи та майно членів його сім’ї.

У документі зазначено, що суддя не має власної нерухомості. Його дружина Зоряна Байталюк володіє квартирою у Чернівцях, а також двома земельними ділянками у Тернопільській області.

Що відомо про майно судді Володимира Байталюка. Фото: скріншот декларації

Що відомо про майно судді Володимира Байталюка. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що у 2024 році дружина судді придбала автомобіль BMW X5 2011 року.

Суддя Володимир Байталюк придбав машину у 2024 році. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата Байталюка в суді склала 1 279 725 гривень, ще 3052 грн - Національний кешбек. Його дружина отримала зарплатню 233 026 гривень у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Також її зарплата у приватному агропромисловому підприємстві "Березина" склала 403 529 гривень. Ще 140 тисяч гривень Зоряна Байталюк отримала від відчуження рухомого майна.

Скільки за 2024 рік заробив суддя Володимир Байталюк. Фото: скріншот декларації

Готівкою Володимир Байталюк зберігає 20 000 доларів та 300 000 гривень, а його дружина – 35 000 доларів. На банківських рахунках у судді зберігається загалом 47 998 гривень, 6 доларів та 5 євро. А Зоряна Байталюк – 2 275 гривень.

Які заощадження має суддя Володимир Байталюк. Фото: скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про зарплату та майно судді Олега Голуба. У 2024 році він придбав легковий автомобіль та орендував квартиру.