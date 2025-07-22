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Суддя з мільйонною зарплатою та мінімумом нерухомості: що приховує декларація Байталюка

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Що відомо із декларації судді Володимира Байталюка Новина оновлена 22 липня 2025, 16:56
Що відомо із декларації судді Володимира Байталюка. Фото Колаж "Телеграфу"

"Під матрацом" суддя зберігає десятки тисяч доларів та сотні тисяч гривень

Суддя господарського суду Чернівецької області Байталюк Володимир за 2024 рік заробив понад 1,2 мільйона гривень. А його дружина обзавелася автомобілем.

Про це стало відомо із його декларації за минулий рік. У ній також зазначено інформацію про доходи та майно членів його сім’ї.

У документі зазначено, що суддя не має власної нерухомості. Його дружина Зоряна Байталюк володіє квартирою у Чернівцях, а також двома земельними ділянками у Тернопільській області.

У судді Володимира Байталюка немає своєї нерухомості
Що відомо про майно судді Володимира Байталюка. Фото: скріншот декларації
У судді Володимира Байталюка немає своєї нерухомості
Що відомо про майно судді Володимира Байталюка. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що у 2024 році дружина судді придбала автомобіль BMW X5 2011 року.

Яку машину купив суддя Володимир Байталюк
Суддя Володимир Байталюк придбав машину у 2024 році. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата Байталюка в суді склала 1 279 725 гривень, ще 3052 грн - Національний кешбек. Його дружина отримала зарплатню 233 026 гривень у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Також її зарплата у приватному агропромисловому підприємстві "Березина" склала 403 529 гривень. Ще 140 тисяч гривень Зоряна Байталюк отримала від відчуження рухомого майна.

Яка зарплатня у судді Володимира Байталюка
Скільки за 2024 рік заробив суддя Володимир Байталюк. Фото: скріншот декларації

Готівкою Володимир Байталюк зберігає 20 000 доларів та 300 000 гривень, а його дружина – 35 000 доларів. На банківських рахунках у судді зберігається загалом 47 998 гривень, 6 доларів та 5 євро. А Зоряна Байталюк – 2 275 гривень.

Скільки грошей зберігає суддя Володимир Байталюк
Які заощадження має суддя Володимир Байталюк. Фото: скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про зарплату та майно судді Олега Голуба. У 2024 році він придбав легковий автомобіль та орендував квартиру.

Теги:
#Суддя #Зарплата #Декларація #Володимир Байталюк