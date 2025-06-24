Без свого житла та авто: як живе суддя у справі Януковича, деталі декларації

Суддя зберігає "під матрацом" кілька сотень тисяч гривень

Суддя Оболонського районного суду Києва Дев’ятко Владислав Володимирович, який вів справу про держзраду колишнього президента-втікача Віктора Януковича, за минулий рік заробив понад півтора мільйона гривень.

Про це стало відомо із його декларації за 2024 рік. У ній також зазначено інформацію про доходи та майно членів його сім’ї.

У документі зазначено, що Дев’ятко має земельну ділянку в Руденківці Полтавської області. У тому ж селі є будинок та ділянка у його дружини Оксани Дев’ятко. Вона також має дачу в Хотянівці Київської області.

Чим володіє Владислав Дев’ятко. Скриншот декларації

Чим володіє дружина Владислава Дев’ятка. Скриншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що судді належить мотоцикл ЗДК.4.105 Сова 1994 випуску. А у його дружини два автомобілі: Peugeot 407 2.0E ST 2.0Е 2007 року випуску та Hyundai Tucson 2.7 2008 року випуску.

Які машини має сім’я Дев’ятко. Скріншот декларації

За 2024 рік Дев’ятко заробив 1 488 537 гривень. Проте у виправленій декларації вказано ще 237 857 гривень.

Скільки заробляє Владислав Дев’ятко. Скриншот декларації

Скільки заробляє Владислав Дев’ятко. Скриншот декларації

Також із декларації відомо, що суддя зберігає 240 000 гривень готівкою.

Скільки грошей зберігає Владислав Дев’ятко. Скриншот декларації

Владислав Дев’ятко — що про нього відомо

З 2007 року і по сьогодні обіймає посаду судді Оболонського районного суду м. Києва.

З 2011 по 2014 – заступник голови Оболонського районного суду міста Києва.

З 2014 року – голова Оболонського районного суду міста Києва.

24 січня 2019 року Владислав Дев’ятко під час засідання Оболонського районного суду Києва оголосив вирок колишньому президентові України Віктору Януковичу. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. У результаті Януковича засудили до 13 років позбавлення волі. Вирок ухвалили заочно.

Владислав Дев’ятко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє суддя Окружного адміністративного суду Києва Клочкова Наталія.