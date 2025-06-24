Без свого житла та авто: як живе суддя у справі Януковича, деталі декларації
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Суддя зберігає "під матрацом" кілька сотень тисяч гривень
Суддя Оболонського районного суду Києва Дев’ятко Владислав Володимирович, який вів справу про держзраду колишнього президента-втікача Віктора Януковича, за минулий рік заробив понад півтора мільйона гривень.
Про це стало відомо із його декларації за 2024 рік. У ній також зазначено інформацію про доходи та майно членів його сім’ї.
У документі зазначено, що Дев’ятко має земельну ділянку в Руденківці Полтавської області. У тому ж селі є будинок та ділянка у його дружини Оксани Дев’ятко. Вона також має дачу в Хотянівці Київської області.
У графі транспортних засобів зазначено, що судді належить мотоцикл ЗДК.4.105 Сова 1994 випуску. А у його дружини два автомобілі: Peugeot 407 2.0E ST 2.0Е 2007 року випуску та Hyundai Tucson 2.7 2008 року випуску.
За 2024 рік Дев’ятко заробив 1 488 537 гривень. Проте у виправленій декларації вказано ще 237 857 гривень.
Також із декларації відомо, що суддя зберігає 240 000 гривень готівкою.
Владислав Дев’ятко — що про нього відомо
З 2007 року і по сьогодні обіймає посаду судді Оболонського районного суду м. Києва.
З 2011 по 2014 – заступник голови Оболонського районного суду міста Києва.
З 2014 року – голова Оболонського районного суду міста Києва.
24 січня 2019 року Владислав Дев’ятко під час засідання Оболонського районного суду Києва оголосив вирок колишньому президентові України Віктору Януковичу. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. У результаті Януковича засудили до 13 років позбавлення волі. Вирок ухвалили заочно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє суддя Окружного адміністративного суду Києва Клочкова Наталія.