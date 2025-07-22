Купив авто, отримав кілька зарплат, але живе на орендованій квартирі: що відомо про доходи судді Голуба

Від продажу нерухомого майна він отримав понад 300 тисяч гривень

Суддя Вінковецького районного суду Хмельницької області Олег Голуб у 2024 році придбав легковий автомобіль та орендував квартиру. При цьому він отримав кілька зарплат.

Про це стало відомо із декларації судді за минулий рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно його дружини Вікторії Голуб.

У документі зазначено, що суддя орендував квартиру у селі Вінківці Хмельницької області. Його дружина має власну квартиру у Львові, яку вона придбала у 2018 році за 553 125 гривень.

Суддя Олег Голуб орендує квартиру. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що у 2024 році Олег Голуб купив автомобіль Toyota Avalon 2007 року випуску за 360 тисяч гривень.

Суддя Олег Голуб купив машину. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата у суді склала 504 649 гривень, а також Голуб отримав 249 538 гривень у вигляді зарплати у Львівському комунальному підприємстві "Львівелектротранс". Також він отримав дохід від нерухомого майна у розмірі 300 000 гривень та 61 148 гривень. Його дружина заробила 52 755 гривень та отримала пенсію у розмірі 35 320 гривень.

Яка заробітна плата у судді Олега Голубя. Фото: скріншот декларації

Готівкою Олег Голуб зберігає 18 500 доларів, а на банківських рахунках – 40 048 гривень.

Які заощадження має суддя Олег Голуб. Фото: скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки за 2024 рік заробила київська суддя Ірина Григоренко та що вона купила. У її декларації є цікаві моменти.