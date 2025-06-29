Київський суддя накупив нерухомості, а "безробітна" дружина подарувала йому машину

Також він має кілька мільйонів готівки

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Парінов Андрій Борисович отримав від дружини непоганий подарунок – автомобіль AUDI SQ5. При цьому його половинка – "безробітна".

Про це свідчать дані декларації за 2024 рік. Також суддя обзавівся нерухомістю у столиці.

За звітний період Парінов купив у Києві: квартиру площею 65 квадратів, вартість якої, згідно з документом, складає 3042988 грн, разом з нежитловим приміщенням (припускаємо, гаражем) площею 10,4 кв.м за 140000 грн, та 10 соток землі вартістю 1369500 грн на чотирьох разом з родичами. При цьому в нього вже була службова квартира у Києві.

Також минулоріч київський суддя отримав у подарунок від своєї дружини автомобіль AUDI SQ5, вартість якого складає 3042968 грн. Примітно, що Парінова Ірина Костянтинівна є "безробітною".

До слова, того ж року суддя продав транспортний засіб за 902000 грн, а ще є власником двох стареньких авто. Одне з них – "Москвич-412", 1971 року випуску, можна сказати, раритет.

У декларації Парінов показав, що має готівкою 50000 доларів США та 835000 грн, а на рахунку у "Приватбанку" – жалюгідні 21538 грн. В пенсійному фонді "Приватфонд" він накопичив 313874 грн собі на пенсію, та отримав у тій же установі інвестиційний прибуток на суму 40299 грн. Грошове забезпечення судді за 2024 рік склало 2853870 грн.

Що відомо про Парінова

Андрій Парінов народився 28 квітня 1977 року в Алчевську Луганської області, де, до речі в нього залишилася нерухомість. У 1999 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

З 2003 до 2010 року працював на посаді судді Кам’янобрідського районного суду міста Луганська. З листопада 2010 до жовтня 2018 року обіймав посаду судді Київського апеляційного адміністративного суду.

У 2018 році переведений на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду. Має двох доньок.

Нагадаємо, суддя Господарського суду Києва Селівон Артем за минулий рік заробив понад 1,5 млн гривень. А його дружина отримала нерухомість за кордоном.