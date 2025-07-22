Експерт звинуватив антикорупційних активістів у захисті НАБУ після гучних затримань

Шнайдер стверджує, що діяльність НАБУ давно втратила ознаки прозорості

Антикорупційні активісти мають власні інтереси, в межах яких захищають структуру, яка стала закритою і може нести загрозу для країни.

Про це написав політичний експерт, юрист Михайло Шнайдер, коментуючи вчорашню історію з обшуками та арештами в НАБУ.

У своєму дописі Шнайдер стверджує, що діяльність НАБУ давно втратила ознаки прозорості. У той же час, громадські активісти, які мали б його контролювати, натомість нібито обслуговують Бюро.

Він перераховував низку гучних скандалів, що свідчать про глибокі проблеми у НАБУ: торгівля коноплею з РФ, відпочинок детективів на курортах під час війни, "зливи" секретної інформації, російські паспорти в родинах працівників, хабарі, співпраця з агентами фсб тощо.

Експерт констатував, що антикорупціонери нібито не бачать проблеми не лише у цьому, а навіть у можливій співпраці окремих співробітників НАБУ з ворогом.

"Не бачать проблеми в тому, що Бюро – повністю непрозора, закрита структура з доступом до секретної державної інформації. І ця структура за 10 років свого існування проїла в 12 разів більше грошей, ніж повернула в бюджет. Жодного керівника Бюро ні разу не бачили в Раді. НАБУ тупо не звітує. Але це активістів за гроші не цікавить. Бо в них задача обслуговувати НАБУ, а не закон", – наголосив він.

Як повідомлялося, вчора працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві РФ. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді.