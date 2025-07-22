Эксперт обвинил антикоррупционных активистов в защите НАБУ после громких задержаний

Шнайдер утверждает, что деятельность НАБУ давно потеряла признаки прозрачности.

Антикоррупционные активисты имеют собственные интересы, в рамках которых защищают ставшую закрытой структуру, которая может представлять угрозу для страны.

Об этом написал политический эксперт, юрист Михаил Шнайдер, комментируя вчерашнюю историю с обысками и арестами в НАБУ.

В своем сообщении Шнайдер утверждает, что деятельность НАБУ давно потеряла признаки прозрачности. В то же время, общественные активисты, которые должны его контролировать, якобы обслуживают Бюро.

Он перечислял ряд громких скандалов, свидетельствующих о глубоких проблемах в НАБУ: торговля коноплей из РФ, отдых детективов на курортах во время войны, "ливни" секретной информации, российские паспорта в семьях работников, взятки, сотрудничество с агентами ФСБ и т.д.

Эксперт констатировал, что антикоррупционеры якобы не видят проблемы не только в этом, но даже в возможном сотрудничестве отдельных сотрудников НАБУ с врагом.

"Не видят проблемы в том, что Бюро – полностью непрозрачная, закрытая структура с доступом к секретной государственной информации. И эта структура за 10 лет своего существования проела в 12 раз больше денег, чем вернула в бюджет. Никакого руководителя Бюро ни разу не видели в Раде. НАБУ тупо не отчитывается. Но это активистов за деньги не интересует. Потому что у них задача обслуживать НАБУ, а не закон", – подчеркнул он.

Как сообщалось, вчера работниками СБУ, ДБР и ОГП было проведено более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенную его отцом. Также во время расследования правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.