Київський суддя задекларував BMW, мільйони доходу та "заначку" під матрацом
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Суддя має також і власну нерухомість
Суддя окружного адміністративного суду Києва Петро Ковзель у 2024 році обзавівся легковим автомобілем і заробив більш ніж 1,7 млн. гривень. При цьому "під матрацом" він зберігає чималу суму грошей.
Про це стало відомо іздекларації судді, поданої за минулий рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів його сім’ї.
Петру Ковзелю належать дві квартири у Києві, які він купив у 2013 році. Одна з них коштувала йому 1 058 041 грн, а друга — 1 763 818 гривень.
У графі транспортних засобів зазначено, що 2024 року суддя придбав автомобіль BMW Х6 2010 року випуску за 500 000 гривень.
Заробітна плата судді за рік склала 1731075 гривень.
Ковзель має готівкові заощадження у розмірі 400 000 гривень. На банківських рахунках у нього зберігається 247 доларів, 1 євро та 164 529 гривень.
Петро Ковзель — що про нього відомо
Як пише Фундація DEJURE, Ковзель відомий рішенням про невизнання покеру азартною грою, що дозволило відновити роботу грального бізнесу. Вища рада юстиції назвала рішення судді упередженим і звільнила його за це, але Петро Ковзель поновився на посаді через суд.
19 листопада 2024 р. на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційної оцінки восьми суддів місцевих судів на відповідність посаді. Згідно з результатами, Петро Ковзель набрав 305 балів і не відповідав займаній посаді.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Господарського суду Львівської області Зоряна Гоменюк у 2024 році купила офіс та два автомобілі. У її декларації є цікаві моменти.