Накупила нерухомості та два авто, але отримує соцвиплати: що цікавого у декларації судді Гоменюк

За рік суддя отримала подарунки вартістю понад мільйон гривень

Суддя Господарського суду Львівської області Зоряна Гоменюк у 2024 році купила офіс та два автомобілі. Усі придбання коштували їй більш ніж один мільйон гривень.

Про це стало відомо іздекларації судді за минулий рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів її сім’ї.

У документі зазначено, що Зоряна Гоменюк має дві квартири у Львові, а також частину ще однієї квартири у цьому місті. 2024 року вона придбала офіс у Львові за 500 000 гривень. Там же вона має з 2024 року гараж і земельну ділянку.

Яке майно володіє суддя Зоряна Гоменюк. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що торік суддя отримала дві машини — Subaru Justy 2009 року за 166 500 гривень і Toyota RAV4 2014 за 500 000 гривень.

Суддя Зоряна Гоменюк купила дві машини у 2024 році. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата судді за рік склала 1 709 941 гривень. Також вона отримала 255 905 гривень пенсії та 1000 гривень у вигляді соціальних виплат.

Яка зарплатня у судді Зоряни Гоменюк. Фото: скріншот декларації

Також зазначено, що суддя отримала подарунки у негрошовій формі.

Суддя Зоряна Гоменюк отримала подарунки у 2024 році. Фото: скріншот декларації

Готівкою Зоряна Гоменюк зберігає 25 000 євро. На банківських рахунках загалом суддя має 137 467 гривень.

Скільки грошей тримає суддя Зоряна Гоменюк. Фото: скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як живе суддя Дев’ятко Владислав Володимирович, який вів справу про держзраду колишнього президента-втікача Віктора Януковича.