Накупила нерухомості та два авто, але отримує соцвиплати: що цікавого у декларації судді Гоменюк
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За рік суддя отримала подарунки вартістю понад мільйон гривень
Суддя Господарського суду Львівської області Зоряна Гоменюк у 2024 році купила офіс та два автомобілі. Усі придбання коштували їй більш ніж один мільйон гривень.
Про це стало відомо іздекларації судді за минулий рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів її сім’ї.
У документі зазначено, що Зоряна Гоменюк має дві квартири у Львові, а також частину ще однієї квартири у цьому місті. 2024 року вона придбала офіс у Львові за 500 000 гривень. Там же вона має з 2024 року гараж і земельну ділянку.
У графі транспортних засобів зазначено, що торік суддя отримала дві машини — Subaru Justy 2009 року за 166 500 гривень і Toyota RAV4 2014 за 500 000 гривень.
Заробітна плата судді за рік склала 1 709 941 гривень. Також вона отримала 255 905 гривень пенсії та 1000 гривень у вигляді соціальних виплат.
Також зазначено, що суддя отримала подарунки у негрошовій формі.
Готівкою Зоряна Гоменюк зберігає 25 000 євро. На банківських рахунках загалом суддя має 137 467 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як живе суддя Дев’ятко Владислав Володимирович, який вів справу про держзраду колишнього президента-втікача Віктора Януковича.