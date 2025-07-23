Оновив машину, квартиру та отримав дорогий подарунок: що цікавого задекларував київський суддя

Його загальний прибуток судді перевищив 1,5 млн гривень

Суддя Деснянського районного суду Києва Тарас Салайчук придбав квартиру та автомобіль у 2024 році. При цьому він заробив понад 1,5 млн гривень і отримав дорогий подарунок.

Інформація про це була опублікована у декларації судді за минулий рік. Також у ній зазначені дані про доходи та майно членів його сім'ї.

У документі зазначено, що у 2024 році Салайчук придбав квартиру у Києві за 1 323 001 грн.

Яке майно має суддя Тарас Салайчук. Фото: скріншот декларації

Яке майно має суддя Тарас Салайчук. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що торік суддя придбав легковик Volkswagen e-Golf 2019 року випуску за 364 408 гривень. Його дружина має Volkswagen Tiguan 2020 року випуску, який був куплений у 2021 році за 373 855 гривень.

Суддя Тарас Салайчук у 2024 році придбав авто. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата Салайчука склала 1483821 гривень в Офісі генерального прокурора, а також у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Києві він отримав зарплату у розмірі 52 680 гривень. Ще минулого року суддя отримав подарунок у негрошовій формі вартістю 40 тисяч гривень. Його дружина заробила 286 883 гривні.

Яка заробітна плата у судді Тараса Салайчука. Фото: скріншот декларації

Готівкою Салайчук зберігає 3500 доларів та 45 000 гривень. А його дружина – 4000 доларів. На банківських рахунках суддя має 6 445 гривень. У його дружини загалом — 141 831 гривня та 1 злотий.

Скільки грошей тримає суддя Тарас Салайчук. Фото: скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого у декларації судді Вадима Гончаренка, який закрив тисячі "п’яних" справ.