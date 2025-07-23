Рус

Оновив машину, квартиру та отримав дорогий подарунок: що цікавого задекларував київський суддя

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що відомо із декларації суддя Тараса Салайчука
Що відомо із декларації суддя Тараса Салайчука. Фото Колаж "Телеграфу"

Його загальний прибуток судді перевищив 1,5 млн гривень

Суддя Деснянського районного суду Києва Тарас Салайчук придбав квартиру та автомобіль у 2024 році. При цьому він заробив понад 1,5 млн гривень і отримав дорогий подарунок.

Інформація про це була опублікована у декларації судді за минулий рік. Також у ній зазначені дані про доходи та майно членів його сім'ї.

У документі зазначено, що у 2024 році Салайчук придбав квартиру у Києві за 1 323 001 грн.

Чим володіє суддя Тарас Салайчук
Яке майно має суддя Тарас Салайчук. Фото: скріншот декларації
Чим володіє суддя Тарас Салайчук
Яке майно має суддя Тарас Салайчук. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що торік суддя придбав легковик Volkswagen e-Golf 2019 року випуску за 364 408 гривень. Його дружина має Volkswagen Tiguan 2020 року випуску, який був куплений у 2021 році за 373 855 гривень.

Яке авто у суддя Тараса Салайчука
Суддя Тарас Салайчук у 2024 році придбав авто. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата Салайчука склала 1483821 гривень в Офісі генерального прокурора, а також у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Києві він отримав зарплату у розмірі 52 680 гривень. Ще минулого року суддя отримав подарунок у негрошовій формі вартістю 40 тисяч гривень. Його дружина заробила 286 883 гривні.

Скільки заробляє суддя Тарас Салайчук
Яка заробітна плата у судді Тараса Салайчука. Фото: скріншот декларації

Готівкою Салайчук зберігає 3500 доларів та 45 000 гривень. А його дружина – 4000 доларів. На банківських рахунках суддя має 6 445 гривень. У його дружини загалом — 141 831 гривня та 1 злотий.

Скільки грошей є в банках та готівкою у Тараса Салайчука
Скільки грошей тримає суддя Тарас Салайчук. Фото: скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого у декларації судді Вадима Гончаренка, який закрив тисячі "п’яних" справ.

Теги:
#Суддя #Зарплата #Декларація #Тарас Салайчук