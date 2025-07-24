Lexus, шуби, Rolex та $563 000 готівкою: що є у декларації простої судді з Одеси
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Власної нерухомості суддя не має
Суддя Південно-Західного апеляційного господарського суду Одеси Наталія Богацька володіє елітним автомобілем та великою кількістю дорогих речей. За 2024 рік вона заробила понад 2,5 мільйони гривень.
Про це стало відомо з останньої декларації судді. Вона була подана у березні поточного року.
У документі наголошується, що у 2024 році Богацька орендувала квартиру в Одесі. Власної нерухомості вона не має.
У графі транспортних засобів зазначено, що суддя володіє автомобілем Lexus LS500H 2017 року випуску, який вона придбала за 1560000 гривень у 2020 році.
З цінних речей суддя задекларувала:
- три шуби;
- годинник Chopard, Blu, Rolex, Van Der Bauwede;
- шість комплектів ювелірних виробів;
- сережки;
- кільця.
Заробітна плата за рік склала 2551863 гривень.
Готівкою Наталія Богацька зберігає 563 000 доларів, а на банківських рахунках загалом — 51 926 євро, 433 долари та 1 031 грн. Кошти, позичені третій особі — 57 600 доларів і 50 000 доларів.
Що відомо про Наталю Богацьку
Народилася 28 вересня 1977 р. у Макіївці Донецької області.
1999 р. закінчила Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого та заочно – Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.
З жовтня 2013 року до 2018-го очолювала Одеський апеляційний господарський суд.
2019 року стала головою Південно-Західного апеляційного господарського суду.
За даними аналітичного модуля сайту declarations.com.ua, найбагатшим співробітником судової системи у 2018 році на Одещині стала Наталія Богацька.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що київський суддя Тарас Салайчук заробив у 2024 році понад 1,5 млн. гривень і отримав дорогий подарунок.