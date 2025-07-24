Lexus, шуби, Rolex та $563 000 готівкою: що є у декларації простої судді з Одеси

Власної нерухомості суддя не має

Суддя Південно-Західного апеляційного господарського суду Одеси Наталія Богацька володіє елітним автомобілем та великою кількістю дорогих речей. За 2024 рік вона заробила понад 2,5 мільйони гривень.

Про це стало відомо з останньої декларації судді. Вона була подана у березні поточного року.

У документі наголошується, що у 2024 році Богацька орендувала квартиру в Одесі. Власної нерухомості вона не має.

Наталія Богацька орендує квартиру. Фото: скріншот декларації

Що зазначено у декларації судді Наталії Богацької

У графі транспортних засобів зазначено, що суддя володіє автомобілем Lexus LS500H 2017 року випуску, який вона придбала за 1560000 гривень у 2020 році.

Наталія Богацька володіє автомобілем Lexus. Фото: скріншот декларації

З цінних речей суддя задекларувала:

три шуби;

годинник Chopard, Blu, Rolex, Van Der Bauwede;

шість комплектів ювелірних виробів;

сережки;

кільця.

Наталія Богацька задекларувала цінні речі Фото: скріншот декларації

Наталія Богацька задекларувала цінні речі. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата за рік склала 2551863 гривень.

Скільки у 2024 році заробила суддя Наталія Богацька

Готівкою Наталія Богацька зберігає 563 000 доларів, а на банківських рахунках загалом — 51 926 євро, 433 долари та 1 031 грн. Кошти, позичені третій особі — 57 600 доларів і 50 000 доларів.

які заощадження є у судді Наталії Богацької. Фото: скріншот декларації

Що відомо про Наталю Богацьку

Народилася 28 вересня 1977 р. у Макіївці Донецької області.

1999 р. закінчила Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого та заочно – Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.

З жовтня 2013 року до 2018-го очолювала Одеський апеляційний господарський суд.

Наталія Богацька

2019 року стала головою Південно-Західного апеляційного господарського суду.

За даними аналітичного модуля сайту declarations.com.ua, найбагатшим співробітником судової системи у 2018 році на Одещині стала Наталія Богацька.

Наталія Богацька

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що київський суддя Тарас Салайчук заробив у 2024 році понад 1,5 млн. гривень і отримав дорогий подарунок.