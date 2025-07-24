Ця вулиця в центрі Києва названа на честь матері Ярослава Мудрого: де вона знаходиться

Серед тисяч київських вулиць є одна, яка зберігає ім’я жінки, що жила понад тисячу років тому

У сучасному мегаполісі, де ритм життя диктують хмарочоси та транспортні розв’язки, особливої цінності набувають місця, які зберігають зв’язок із глибокою історією. Вулиця Рогнідинська у Києві — одна з таких унікальних локацій, де минуле та сучасне співіснують у гармонії.

Ця невелика вулиця в історичному районі Бессарабки може здатися звичайною на перший погляд. Але її назва забирає нас в епоху, коли Київ був центром могутньої держави Київської Русі.

Географія та розташування

Вулиця Рогнідинська простяглася через історичну місцевість Бессарабка, з’єднуючи Велику Васильківську з Еспланадною вулицею. Ця відносно коротка вулиця знаходиться в одному з найдавніших районів столиці, де кожен квартал дихає історією.

Бессарабка — район, який століттями слугував брамою до центру Києва. Саме тут, серед старовинних будинків та сучасних будівель, вулиця Рогнідинська веде свою особливу історію, яка розпочалася задовго до офіційного присвоєння назви.

Історичне коріння назви

1869 став переломним в історії київської топоніміки. У межах масштабної реформи щодо впорядкування міських назв вулиця отримала ім’я на честь Рогніди – легендарної княгині Київської Русі. Це рішення було не випадковим — воно відображало прагнення зберегти зв’язок із давнім корінням міста.

Рогніда посідає особливе місце в історії Київської Русі. Як друга дружина великого князя Володимира Святославича, що правив на рубежі X-XI століть, вона стала свідком і учасницею ключових подій епохи становлення християнства на Русі. Її ім'я назавжди вписано в літописи як символ княжої влади та династичних зв'язків того часу. До речі, саме вона є матір'ю Ярослава Мудрого.

Докладніше Володимир хоче покарати Рогніду, але на її захист встає Ізяслав. Мініатюра Радзівілівського літопису, кінець XV століття

Родинні зв'язки в топоніміці

Цікаво, що вулиця Рогнідинська — не єдине нагадування про цю князівську родину у київській топоніміці. Поруч знаходиться вулиця Предславинська, названа на честь Предслави – дочки Рогніди та князя Володимира. Така топонімічна "сімейність" створює унікальну історичну карту, де вулиці району Бессарабка розповідають зв’язкову історію династії. Це характерно для багатьох європейських столиць, де назви вулиць формують своєрідні історичні кластери, які допомагають сучасникам краще розуміти минуле свого міста.

Культурна спадщина у камені

Сьогодні вулиця Рогнідинська — це живе нагадування про те, як історія переплітається із сучасністю. Тут сусідять будівлі різних епох: від дореволюційних особняків до радянських будівель та сучасних житлових комплексів. Кожен архітектурний шар додає нову сторінку до біографії вулиці. Прогулюючись Рогнідинською, можна відчути особливу атмосферу Печерського району — тут немає метушні центральних артерій, але є розміреність і гідність, властиві історичним кварталам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві є вулиця з найпозитивнішою назвою. Саме з цієї місцевості, яка тоді була околицею Деміївки, чумаки вирушали у далекі подорожі до Криму та інших регіонів.