Це секретне місце в Києві, де розташовані три найкоротші вулиці столиця: як туди потрапити

Ця історична місцевість поєднує багату спадщину часів хана Батия з неповторними панорамними видами на центр міста.

У Києві є місце, яке вражає своєю неординарністю — тут зосереджена рекордна кількість найкоротших вулиць столиці. Батиєва гора, розташована між вулицями Кучмин Яр та Протасів Яр, стала справжньою скарбницею мініатюрних вулиць, які увійшли в топ найкоротших у столиці.

Батиєва гора — це не просто урбаністична курйозність, а місце з багатою історією. За легендою, саме тут хан Батий став табором під час облоги Києва в XIII столітті. З гори відкривається один із найкрасивіших видів на історичну частину міста, що робить її популярною серед любителів фотографії та романтичних прогулянок.

Район зберіг унікальну архітектурну спадщину — тут можна побачити старовинні дерев'яні будинки залізничників, які контрастують із сучасними екологічними спорудами. Особливою пам'яткою є катакомбна церква та інші унікальні об'єкти, які створюють неповторну атмосферу цього місця.

Рекордсмени мінімалізму

Найкоротшою вулицею Києва офіційно визнано провулок Мар'яна Гаденка довжиною всього 46 метрів. Цей крихітний провулок з'єднує вулицю Локомотивну з глухим кутом і не має жодного двору, що на нього виходить. Раніше він мав назву провулка Федосеєва, а перейменований на честь видатного українського композитора Мар'яна Гаденка.

Друге місце в рейтингу найкоротших вулиць займає вулиця Видова протяжністю близько 50 метрів. Раніше вона мала назву Агітаторська, але нова назва виправдовує себе повною мірою — звідси відкривається захопливий панорамний вид на центральну частину Києва, який нагадує класичні нью-йоркські пейзажі. Вулиця має багату історію, адже виникла ще у 1909 році.

На третьому місці опинився загадковий Яровий провулок. Цей провулок практично невідомий широкому загалу, оскільки не має жодних вказівників і фактично заблокований великим каменем. Його важко знайти без детального знання місцевості.

Унікальна концентрація

Найдивовижнішим є той факт, що всі ці рекордсмени компактності розташовані в радіусі приблизно 150 метрів один від одного. Крім трьох призерів, на Батиєвій горі знаходиться ще низка коротких вулиць.

Як дістатися

Потрапити на Батиєву гору можна кількома маршрутами. Найзручніший спосіб — через вулиці Кучмин Яр або Локомотивну, а також прилеглі стежки. Однак мандрівникам варто бути обережними: деякі сходи перебувають у незадовільному стані, а складна топографія місцевості може ускладнити орієнтування без детальної карти.

Проте відвідування цієї місцевості гарантує незабутні враження та можливість побачити рідне місто під зовсім іншим кутом зору. Для киян та гостей столиці Батиєва гора стає все популярнішим місцем для прогулянок і фотосесій, адже поєднує в собі історичну цінність, природну красу та унікальний урбаністичний рекорд.

Раніше "Телеграф" розповідав, де знаходиться ще одна вулиця Києва з незвичною назвою. Вон більше пасувала б сільській місцевості, аніж столиці.