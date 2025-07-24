Авто дорожче за зарплату і валюта "під матрацом": суддя з Рівного показав цікаві цифри у декларації
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У судді є кілька об’єктів нерухомості
Суддя північно-західного апеляційного господарського суду Василь Грязнов за 2024 рік заробив понад 1,3 млн. гривень. Його дружина обзавелася автомобілем, який коштував їй трохи менше ніж 2 млн гривень.
Інформація про це була опублікована удекларації судді за минулий рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів його сім’ї.
Василю Грязнову належить квартира у місті Рівному, яку він купив у 2005 році. Там же має житловий будинок, гараж і земельну ділянку.
У графі транспортних засобів зазначено, що дружина судді Олена Грязнова 2024-го придбала автомобіль Toyota RAV4 Hybrid 2023 року за 1 893 353 гривень.
Зарплата судді за минулий рік становила 1 363 170 гривень. Ще 141 660 гривень він одержав у вигляді пенсії.
На банківських рахунках Василь Грязнов зберігає 30 052 гривні, а його дружина — 8 069 гривень. У спільній власності подружжя має 42 500 доларів і 32 700 євро.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Господарського суду Львівської області Зоряна Гоменюк у 2024 році купила офіс та два автомобілі.