Синоптики різко погіршили прогноз погоди для Києва: дістанеться і іншим областям

Оголошено жовтий рівень небезпеки

Синоптики змінили прогноз погоди для столиці та ще кількох регіонів до кінця доби та на вихідні. Адже українців очікує гроза зі шквальним вітром.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. Зазначається, що у Києві оголошено жовтий рівень небезпеки.

"У Києві, за даними синоптиків Укргідрометцентру, протягом найближчої години і до кінця доби 25 липня очікується гроза, місцями шквали швидкістю 15–20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Погода в Києві 25-27 липня

Погода в Україні 25 липня

Окрім того, 26 липня негода охопить північно-східні регіони країни. Тут синоптики прогнозують грози, подекуди град і сильний вітер, пориви якого можуть сягати до 20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Рятувальники закликали українців бути уважними та обережними під час негоди, особливо на дорогах та будівельних об'єктах.

Погода 26-27 липня

У суботу, 26 липня, українців очікує дощ та гроза на території західних, частково північних та східних регіонів. За даними Укргідрометцентру, термометр вдень коливатиметься від +26 до +35 градусів.

Погода в Україні 26 липня

У неділю, 27 липня, дощі не відступлять і продовжить заливати західні області. Тут прогнозуються грози та шквальний вітер. При цьому стовпчик термометра коливатиметься до +35 градусів. Найспекотніше буде на півдні України — до +37 градусів.

Погода в Україні 27 липня

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