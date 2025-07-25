Синоптики резко ухудшили прогноз погоды для Киева: достанется и другим областям

Объявлен желтый уровень опасности

Синоптики изменили прогноз погоды для столицы и нескольких регионов до конца суток и на выходные. Ведь украинцев ожидает гроза со шквальным ветром.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Отмечается, что в Киеве объявлен желтый уровень опасности.

"В Киеве, по данным синоптиков Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 25 июля ожидается гроза, местами шквалы скоростью 15–20 м/с", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве 25-27 июля

Погода в Украине 25 июля

Кроме того, 26 июля ненастье охватит северо-восточные регионы страны. Здесь синоптики прогнозируют грозы, местами град и сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый). Спасатели призвали украинцев быть внимательными и осторожными в непогоду, особенно на дорогах и строительных объектах.

Погода 26-27 июля

В субботу, 26 июля, украинцев ожидает дождь и гроза на территории западных, частично северных и восточных регионов. По данным Укргидрометцентра, термометр днем будет колебаться от +26 до +35 градусов.

Погода в Украине 26 июля

В воскресенье, 27 июля, дожди не отступят и продолжат заливать западные области. Здесь прогнозируются грозы и шквальный ветер. При этом столбик термометра будет колебаться до +35 градусов. Жарче всего будет на юге Украины — до +37 градусов.

Погода в Украине 27 июля

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