Комфортні вихідні на горизонті? Що принесе погода наприкінці липня у Київ

Температура не сягне вище +28 градусів вдень

Погода у Києві більш-менш сприятлива, без сильної спеки, значних дощів та вітрів. Протягом 26-27 липня синоптична ситуація майже не зміниться.

За прогнозом Meteofor, дрібний дощик очікується вдень суботи. Хоча у Погода.Мета кажуть, що незначні опади пройдуть вночі того ж дня.

Протягом вихідних, 26-27 липня, у Києві очікується мінлива хмарність та дрібні дощі, які прогнозуються лише вдень суботи. Таким прогнозом поділились у Meteofor.

Температура вдень зафіксується біля +28 градусів, а вночі — близько +19 градусів. Вітри ж своєю чергою не перевищать слабких 5 м/с.

Коли йтимуть дощі

Тим часом у Погода.Мета повідомляють, що небо над столицею буде сильно хмарним і сонце майже не прогріватиме землю. Дощі ж можуть крапати вночі суботи.

Показники на термометрах у денний час виростуть до +26…27 градусів, а в нічний — впадуть до +18…20 градусів. Сила вітрів не сягне вище легких 3 м/с.

Якою буде температура на вихідних

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що грозові дощі та зливи скоро повернуться в Україну. Синоптики поділились прогнозом, де буде найсильніша негода.