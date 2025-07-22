Вітер зніс будівельний кран, а центр затоплює: що відомо про наслідки негоди в Києві (відео)
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Офіційне попередження про небезпечні метеорологічні явища було оприлюднено ще вдень
У Києві 22 липня надвечір буквально за кілька хвилин почався справжній атмосферний катаклізм. Над столицею стрімко насунулася негода: поривчастий вітер, гроза, шквали, рвучкі потоки дощу.
Про це пишуть місцеві пабліки. Містяни фіксують кадри негоди в соцмережах.
Одним із найрезонансніших наслідків бурі стало падіння великого будівельного крану. Його зламало, ніби іграшкову конструкцію. Очевидці встигли зафіксувати момент падіння з кількох ракурсів — на кадрах видно, як конструкція згинається під поривами вітру й буквально падає на очах.
За даними "Київ24", це сталося на вулиці Глибочицькій. Журналісти додали, що обійшлося без жертв.
Паралельно з цим, центр Києва опинився під водою. На відео з Майдану Незалежності видно, як дощ заливає вулиці та пішохідні зони.
Під відео люди активно коментують стихійні явища. Дехто відзначає, що негода не охопила все місто одночасно. У кількох районах Києва залишалося сонячно, а в коментарях кияни зазначають: "У нас досі ясне небо, дощу немає". Водночас користувачі з Одеси теж повідомили про раптове погіршення погоди.
Один із киян пожартував, моляв, "Кличко вже пливе на допомогу".
Офіційне попередження про небезпечні метеорологічні явища було оприлюднено ще вдень. Укргідрометцентр Києва повідомляв, що 22 липня надвечір та вночі 23 числа очікуються грози, місцями — град та шквали 15-20 м/с. Разом із тим, у місті оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в дописі метеорологи.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні українцям слід підготуватися до злив і гроз, місцями можливі шквали з поривами вітру до 23 м/с та град. Водночас опади можуть не зачепити окремі області.