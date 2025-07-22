Вітер зніс будівельний кран, а центр затоплює: що відомо про наслідки негоди в Києві (відео)

Офіційне попередження про небезпечні метеорологічні явища було оприлюднено ще вдень

У Києві 22 липня надвечір буквально за кілька хвилин почався справжній атмосферний катаклізм. Над столицею стрімко насунулася негода: поривчастий вітер, гроза, шквали, рвучкі потоки дощу.

Про це пишуть місцеві пабліки. Містяни фіксують кадри негоди в соцмережах.

Одним із найрезонансніших наслідків бурі стало падіння великого будівельного крану. Його зламало, ніби іграшкову конструкцію. Очевидці встигли зафіксувати момент падіння з кількох ракурсів — на кадрах видно, як конструкція згинається під поривами вітру й буквально падає на очах.

За даними "Київ24", це сталося на вулиці Глибочицькій. Журналісти додали, що обійшлося без жертв.

Паралельно з цим, центр Києва опинився під водою. На відео з Майдану Незалежності видно, як дощ заливає вулиці та пішохідні зони.

Під відео люди активно коментують стихійні явища. Дехто відзначає, що негода не охопила все місто одночасно. У кількох районах Києва залишалося сонячно, а в коментарях кияни зазначають: "У нас досі ясне небо, дощу немає". Водночас користувачі з Одеси теж повідомили про раптове погіршення погоди.

Що пишуть українці в коментарях

Один із киян пожартував, моляв, "Кличко вже пливе на допомогу".

Що пишуть українці в коментарях

Офіційне попередження про небезпечні метеорологічні явища було оприлюднено ще вдень. Укргідрометцентр Києва повідомляв, що 22 липня надвечір та вночі 23 числа очікуються грози, місцями — град та шквали 15-20 м/с. Разом із тим, у місті оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в дописі метеорологи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні українцям слід підготуватися до злив і гроз, місцями можливі шквали з поривами вітру до 23 м/с та град. Водночас опади можуть не зачепити окремі області.