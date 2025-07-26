Із Путіним домовитися не вийде: Загородній назвав причину

Росія хоче отримати те, що їй не належить, і що вона не зможе отримати

Київ не зможе домовитися з Володимиром Путіним. Причина зводиться до того, що в сучасній Росії, по суті, вимагають знищення України.

Про це розповів "Телеграфу" політолог Тарас Заміський. За його словами, жодних домовленостей у будь-яких форматах не може бути доти, доки Путін залишається при владі.

"Хто накаже відійти з Донецької, Херсонської та Запорізької областей? Ніхто такого наказу не даватиме. А це його перша вимога", — сказав політолог.

Загородній зазначив, що саме про це президент України Володимир Зеленський намагається говорити у всіх інтерв’ю — що у питаннях завершення війни необхідно насамперед вирішити проблему з Путіним.

"Це дуже хороша, дуже правильна позиція", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, речник УДА Сергій Братчук розповів "Телеграфу", що Путіну для утримання влади необхідні "маленькі переможні війни". Через це він нападав на Грузію, загруз у війні в Сирії і нарешті зважився на вторгнення в Україну. При цьому з останньою його пов’язує не лише бажання повоювати, а й те, що ще за царських часів розуміли, що без України російська імперія існувати не зможе.