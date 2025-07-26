Хитра тактика: політолог пояснив, чому Трамп поводиться хаотично

Поведінку американського президента можна пояснити

Заяви та дії президента США Дональда Трампа можуть виглядати непередбачуваними та хаотичними. Однак це пов’язано з тим, що він залежить від свого електорату, а своїх опонентів хоче тримати в напрузі.

Про це розповів політолог Тарас Загородній в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, глава Білого дому намагається діяти таким чином, щоб суть дій була зрозуміла в першу чергу його виборцям.

"Він бачить миттєву реакцію — що подобається людям, як це впливає на рейтинг і так далі. Ми завжди дивуємося, чому Трамп завжди говорить одне, а потім інше. Це хитра тактика, яка зводиться до того, що він залишає собі простір для маневру", — сказав Загородній.

Політолог зазначив, що існує принцип "стратегічної невизначеності", коли опонента намагаються залишити в незнанні з метою того, щоб він витратив зайві ресурси у підготовці до різних варіантів. Цей принцип, за його словами, дуже лякає авторитарні режими, оскільки вони не відрізняються гнучкістю та здатністю швидко адаптуватися до непередбачуваних подій. Тому вони у цих випадках зазвичай витрачають купу зусиль на те, щоб підготуватися до того, чого швидше за все не станеться.

"Це важливо, щоб твій суперник ніколи не знав, чого від тебе зрештою чекати, тому що це маніпуляція різними формами фобій. Маніпуляція страхом, маніпуляція марнославством, маніпуляціями твоїми болями", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Загородній розповідав, чому Україна ніколи не зможе домовитись із Путіним.