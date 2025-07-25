Трамп не буде говорити з Путіним: експерт назвав, кого для розмови обере президент США

Путін намагається здобути світову увагу, але не має її

Володимир Путін наразі не у вищій лізі світової політики, а є лише регіональним гравцем. А Дональд Трамп не буде говорити з ним.

Про це заявив доктор наук, професор і проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський в коментарі Youtube-каналу "Телеграф". Він висловив свою думку щодо російського президента Володимира Путіна та його можливої розмови з Донольдом Трампом, а також про переговори між Україною та Росією.

"Колись я в одного свого знайомого дипломата запитував, кажу: "Слухайте, а яке місце арабської мови?". А він мені каже: "Ви повинні зрозуміти, що арабська мова така ж сама, як і російська, вона регіональна", — навів приклад він.

Ягодзінський додав, що в даному випадку політика Російської Федерації регіональна. За його словами, Путін намагається здобути світову увагу, але не має її.

"Тобто вони можуть напасти на Україну, вони можуть напасти на Литву, вони можуть напасти на Грузію, вони можуть ще щось зробити, але це як "шкідливий кіт". Тобто це не надає ваги світової Путіну. Він намагається цю увагу здобути, але немає її", — акцентував він.

Експерт пояснив, що Дональд Трамп не буде паритетно говорити з Путіним до того моменту, поки не домовиться з паритетними гравцями, які можуть відповідати за поведінку російського лідера. Таким гравцем він назвав Китай.

"Перемовини між Україною, Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки можуть бути лише тоді, коли Штати з Китаєм домовляться про принципові речі", — зазначив Ягодзінський і додав, що тільки після цього за столом може опинитися Трамп, Путін і Зеленський, який захоче бачити і європейських лідерів за столом переговорів.

Професор також критично оцінив допомогу Європи Україні, зауваживши, що європейські країни "негідні сидіти" за столом переговорів через недостатню підтримку. Він вважає, що Європа могла б значно потужніше допомагати в умовах кризи допомоги від США.

Підсумовуючи, Ягодзінський констатував, що переговори найближчим часом у форматі, про який говорить Україна, неможливі. Проте до них потрібно прагнути.

Мирні переговори у Стамбулі

23 липня, делегації України та Росії провели у Стамбулі третій раунд переговорів із завершення війни. Вони тривали понад одну годину. За їхніми підсумками, сторони домовилися працювати над подальшим обміном полонених.

Зокрема, в його рамках планують повернути людей, що перебувають у полоні більше трьох років та молодих, тяжкохворих і поранених осіб. Крім того, українська сторона запропонувала російській взаємно припинити удари по критичній інфраструктурі та до кінця літа провести зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Українська сторона озвучила три власні ключові умови переговорів у Стамбулі.

Детальніше про новий раунд переговорів у Стамбулі, про що домовились політики — в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.