Пекельна спека і потопи чекають на українців в серпні: синоптик розповів про сюрпризи від погоди

"Телеграф" дізнавався, які аномальні явища чекають українців у серпні 2025

Серпень традиційно вважається найбільш сухим і сонячним місяцем літнього сезону. Через антициклони, які формуються у цей період над Східною Європою, встановлюється спекотна та маловітряна погода, а кількість опадів — мінімальна. Проте часто в серпні можуть виникати грози та інші небезпечні погодні явища.

Проте погодна картина може відрізнятись залежно від синоптичної ситуації і змінюється з року в рік. Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кибальчич.

Якою буде погода у серпні 2025

Як розповів метеоролог, найспекотнішою стане перша декада місяця (особливо на півдні та сході України), після чого до кінця серпня температура почне поступово знижуватися.

У першій декаді серпня очікується вторгнення прохолодного і вологого повітря з північних широт в напрямку центральної і південної Європи. Проте у східні райони Європи, включно і з Україною, з Малої Азії та Кавказу надійде спекотне повітря. Тому у більшості областей України буде спекотна погода уже на початку серпня. Денні температури будуть в діапазоні +33…+39 градусів вище нуля. Це аж на 5-7 градусів вище за багаторічну норму. На заході України буде прохолодніше — тут також ймовірні тривалі дощі та грози.

У другій та третій декадах серпня температура повітря в Україні стане більш рівномірною. У більшості регіонів встановиться типова літня погода з температурою, близькою до норми. Через зміну погодного режиму на антициклональний після 10 серпня кількість опадів в Україні суттєво зменшиться.

Середня температура повітря в серпні по країні буде в межах +20…+26 °С. Це приблизно на 1,5 – 2,5 градуси вище середніх багаторічних значень. Знову ж таки, у західних регіонах очікуються більш помірні температури: від +17 до +20 °C, що відповідатиме нормі.

Кількість опадів буде різною по всій території України. У західних і північно-західних регіонах протягом перших 10 днів серпня може випасти більше двох місячних норм опадів. В інших регіонах дощі будуть більш рівномірними і помірними, а їх сумарна кількість за місяць, найімовірніше, виявиться в межах кліматичної норми, вважає Ігор Кибальчич.

Погода в Україні в серпні

Небезпечні погодні явища в Україні

Як зазначає синоптик, важливо пам'ятати, що протягом серпня зберігається ймовірність виникнення небезпечних, а іноді й стихійних погодних явищ. Найчастіше вони будуть пов'язані з грозовою активністю. Тому Ігор Кибальчич рекомендує стежити за штормовими попередженнями, які публікуються регіональними та місцевими гідрометеорологами.

На карті представлено прогностичне поле розподілу аномалії кількості опадів в Європі на серпень 2025 року:

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