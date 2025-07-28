Адская жара и потопы ждут украинцев в августе: синоптик рассказал о сюрпризах от погоды

"Телеграф" узнавал, какие аномальные явления ждут украинцев в августе 2025 года.

Август традиционно считается наиболее сухим и солнечным месяцем летнего сезона. Из-за антициклонов, которые формируются в этот период над Восточной Европой, устанавливается жаркая и маловетреная погода, а количество осадков — минимальное. Однако часто в августе могут возникать грозы и другие опасные погодные явления.

Однако погодная картина может отличаться в зависимости от синоптической ситуации и изменяется из года в год. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

Какая будет погода в августе 2025 года.

Как рассказал метеоролог, наиболее жаркой станет первая декада месяца (особенно на юге и востоке Украины), после чего к концу августа температура начнет постепенно снижаться.

В первой декаде августа ожидается вторжение прохладного и влажного воздуха из северных широт в направлении центральной и южной Европы. Однако в восточные районы Европы, включая Украину, из Малой Азии и Кавказа поступит жаркий воздух. Потому в большинстве областей Украины будет жаркая погода уже в начале августа. Дневные температуры будут в диапазоне +33…+39 градусов выше нуля. Это аж на 5-7 градусов выше многолетней нормы. На западе Украины будет прохладнее — здесь также возможны продолжительные дожди и грозы.

Во второй и третьей декадах августа температура воздуха в Украине станет более равномерной. В большинстве регионов установится типичная летняя погода с температурой, близкой к норме. Из-за смены погодного режима на антициклональный после 10 августа количество осадков в Украине существенно уменьшится.

Средняя температура воздуха в августе по стране будет в пределах +20…+26 °С. Это примерно на 1,5 – 2,5 градуса выше средних многолетних значений. Опять же, в западных регионах ожидаются более умеренные температуры: от +17 до +20 °C, что будет соответствовать норме.

Количество осадков будет разным по всей территории Украины. В западных и северо-западных регионах в первые 10 дней августа может выпасть более двух месячных норм осадков. В других регионах дожди будут более равномерными и умеренными, а их суммарное количество за месяц, вероятнее всего, окажется в пределах климатической нормы, считает Игорь Кибальчич.

Погода в Украине в августе

Опасные погодные явления в Украине

Как отмечает синоптик, важно помнить, что в августе сохраняется вероятность возникновения опасных, а иногда и стихийных погодных явлений. Чаще они будут связаны с грозовой активностью. Поэтому Игорь Кибальчич рекомендует следить за штормовыми предупреждениями, публикуемыми региональными и местными гидрометеорологами.

На карте представлено прогностическое поле распределения аномалии количества осадков в Европе на август 2025:

Напомним, погода готовит очередной "подарок" для украинцев. Синоптики предупредили об опасности для Украины