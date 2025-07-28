У Путіна є всього… Коли закінчується новий дедлайн Трампа і що загрожує за його недотримання

Трамп розгнівався і скоротив дедлайн

Президент США Дональд Трамп скорочує встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною з 50 днів до 10-12. Якщо її не буде досягнуто, Штати введуть вторинні санкції проти Кремля.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, якого числа спливає строк від Трампа і що буде після. Сам президент США неодноразово наголошував, що розчарований очільником РФ Володимиром Путіним.

Ультиматум Трампа

Дональд Трамп заяви, що скорочує термін ультиматуму про перемир'я в Україні до 10-12 днів. Раніше він давав Путіну 50 днів, однак, за його словами, досить сильно розчарований російським диктатором.

Я думаю, це буде 10-12 днів, починаючи від сьогодні

Він також наголосив, що був досить щедрим з Путіним, надавши російському голові 50 днів. Перед зустріччю з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп заявив, що він дуже розчарований у Путіні і має намір скоротити термін до меншого числа. І згодом заявив про 10-12 днів.

Нагадаємо, що перед цим Трамп закликав Кремль врегулювати конфлікт в Україні протягом 50 днів. Він пригрозив запровадити "дуже жорсткі тарифи", якщо угоди за цей період так і не буде досягнуто.

Коли закінчується 10-12 днів

Якщо відлік пішов з дня заяви Трампа, 28 липня, то 10-12 днів закінчуються 7 або 9 серпня.

Виходить, що 10 серпня стане 13-м днем, коли в хід мають піти всі погрози Трампа щодо санкцій проти Росії.

Що може статися на 13-й день

Як завив сам Трамп, у разі не виконання дедлайну Росію очікують вторинні санкції. Президент США пообіцяв, що вони будуть набагато жорсткіші ніж попередні.

Ми запровадимо вторинні санкції проти Росії, якщо не укладемо угоду. Можливо, ми укладемо угоду. Я не знаю. Путін має укласти угоду

За словами президента США, він не хоче так вчиняти з Росією, але Путін не залишає йому вибору. Трамп також заявив, що має намір офіційно підтвердити новий строк для укладання перемир'я в Україні "сьогодні чи завтра".

Я не хочу цього робити з Росією. Я люблю російський народ. Це великий народ. Але через це вони втрачають багато росіян. Вони втратили мільйон росіян. А Подивіться на Україну. Те, що там сталося, — це катастрофа. Але все продовжується.

Додамо, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем у своєму профілі в X відреагував на заяву Дональда Трампа про ультиматум, який він встановлював ще 14 липня — 50 днів. За його словами, Москві варто поцікавитися у Тегерана, що може статися на 51-й день, а тепер — тринадцятий.

Ліндсі Грем. Фото: Lindsey Graham/Facebook

Грем наголосив, що через 50 днів Трамп пообіцяв ввести тарифи у розмірі 100% проти країн, які купують російську нафту і тим самим підтримують воєнну машину Путіна.

Однак повний список наслідків не виконання ультиматуму залишається загадкою. Адже Дональд Трамп лише коротко проговорив про тарифи та санкції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп пропонував Путіну чималий шмат України, заявили в Австрії.