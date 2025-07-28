"Скоро": Эрдоган обнадежил заявлением о завершении войны в Украине

В Анкаре считают, что переговоры будут проходить в Турции

После заявления президента США Дональда Трампа о сокращении крайнего срока для России на заключение сделки с Украиной, позитивные сигналы прозвучали из другой страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил убеждение, что война скоро будет завершена.

Об этом он рассказал во время встречи правительства. Его слова передает государственное новостное агентство Anadolu.

Подобно тому, как в Стамбуле начались российско-украинские переговоры, в Турции скоро будет установлен стол мирных переговоров, и эта кровавая война закончится

Он повторил позицию своей страны о том, что война между Россией и Украиной должна завершиться, а также напомнил, что Турция приняла у себя несколько раундов переговоров. Эрдоган добавил, что в третьем раунде переговорщики смогли договориться о крупном обмене пленными.

Как известно, 14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что даст России 50 дней на заключение справедливого соглашения по завершению войны. Однако 28 июля он сказал, что намерен сократить этот срок до 10-12 дней, так как ему уже понятно, что Кремль не намерен договариваться.

Трамп отметил, что очень разочарован действиями Владимира Путина, поскольку после всех их разговоров и соглашений, тот просто продолжает наносить удары по Украине и убивать мирных жителей. Официально о новом сроке американский президент собирается объявить в ближайшие день-два.