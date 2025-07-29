Тільки Захід відпочине. Що очікує українців 2 серпня

Серпень в деяких регіонах розпочнеться з дощів

На початку серпня погода в Україні буде нестійкою. У більшості регіонів очікуються дощі вдень та місцями вночі, тоді як деякі області отримають сонце й тепло.

Дощі прогнозуються на Півночі, Півдні та Сході, тоді як на Заході, у Хмельницькій області та в Автономній Республіці Крим переважатиме більш-менш ясне небо, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

Де йтимуть дощі

Синоптики повідомляють про опади в таких регіонах:

Північ : Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Полтавська та Сумська області. Денна температура становитиме +23…33 °C, нічна — +14…16 °C.

: Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Полтавська та Сумська області. Денна температура становитиме +23…33 °C, нічна — +14…16 °C. Південь : Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька області та АР Крим. Вдень повітря прогріється до +27…37 °C, уночі охолоне до +17…20 °C.

: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька області та АР Крим. Вдень повітря прогріється до +27…37 °C, уночі охолоне до +17…20 °C. Схід: Харківська, Луганська та Донецька області. Температура вдень сягатиме +30…37 °C, уночі — +18…22 °C.

Натомість західні області отримають перепочинок від негоди. У Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях переважатиме мінлива хмарність. Температура вдень — +23…29 °C, уночі — до +17 °C.

Де дощитиме 2 серпня 2025

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні знову припече. Місцями прогнозується до +39 градусів.