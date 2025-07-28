Позагоряти ще встигнемо: синоптик розповів, коли в Україні спаде спека

Спека спаде не відразу

Липень 2025 року відзначився різкими змінами від злив до екстремальної спеки. Але для тих, хто вже підсмажився і хоче прохолоди, є погана новина — погода в Україні залишатиметься спекотною і на початку серпня.

Про це розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу". За його словами, у першій декаді серпня з Азії та Кавказу прийде потік гарячого повітря, через що температура може підійматися до +33… +39 градусів, що на 5-7 градусів вище за норму.

Прохолодніше стане лише в другій та тертій декадах місяця, коли температура повітря опуститься до нормальних для України значень +20…+26 градусів. Синоптик зазначає, що на заході країни вона буде трохи нижчою, а дощів там випаде більше, ніж у решті областей.

Говорячи про опади, Кібальчич попереджає, що захід країни може зіткнутися із серйозною проблемою через дощі. Там за прогнозом очікується понад дві місячні норми опадів лише в першій декаді. У решті областей ситуація буде близькою до кліматичної норми.

Середня кількість опадів у серпні у Європі

Нагадаємо, погода готує черговий "подарунок" для українців. Синоптики попередили про небезпеку для України.