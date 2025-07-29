Только Запад отдохнет. Что ожидает украинцев 2 августа

Август в некоторых регионах начнется с дождей

В начале августа погода в Украине будет неустойчивой. В большинстве регионов ожидаются дожди днем и местами ночью, тогда как некоторые области получат солнце и тепло.

Дожди прогнозируются на Севере, Юге и Востоке, тогда как на Западе, в Хмельницкой области и в Автономной Республике Крым будет преобладать более или менее ясное небо, сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

Где будут идти дожди

Синоптики сообщают об осадках в таких регионах:

Север: Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Черниговская, Полтавская и Сумская области. Дневная температура составит +23…33 °C, ночная — +14…16 °C.

Юг: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская области и АР Крым. Днем воздух прогреется до +27…37 °C, ночью остынет до +17…20 °C.

Восток: Харьковская, Луганская и Донецкая области. Температура днем будет достигать +30…37 °C, ночью — +18…22 °C.

Зато западные области получат передышку от непогоды. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях будет преобладать переменная облачность. Температура днем — +23…29 °C, ночью — до +17 °C.

Где будет дождь 2 августа 2025

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине снова припечет. Местами прогнозируется до +39 градусов.