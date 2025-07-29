"Бісилися чорти та помийки...": Залужний зробив емоційну заяву

"Залізний генерал" подякував усім, хто зрозумів, чому сьогодні важливо говорити про єдність та ідентичність українців

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині — посол України у Великій Британії Валерій Залужний, здивований кількістю відгуків на його статтю у Vogue про коріння ідентичності, силу єдності та головні історичні уроки для українців.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Залужний емоційно висловився про тих осіб, які різко реагують на його публічні висловлювання, назвавши їх "чортами" та "помийками", які підігрують російським пропагандистам.

"Спостерігаючи як бісилися чорти, помийки, їх ботва та в унісон їм російські пропагандисти, стає зрозуміло, що дійсно, наша сила в єдності і особливій ідентичності. Ми на правильному шляху", — відзначив Залужний.

Валерій Залужний. Фото: Anna Daki

Його вразила велика кількість відгуків на свою статтю про коріння ідентичності, силу єдності та історичні уроки для українців, опубліковану в колонці Vogue Ukraine. Залужний вважає, що українці заслуговують, щоб про їхній героїзм та відвагу говорили на весь світ.

"Дякую Vogue Ukraine за нагоду донести до читачів мої думки на цю надважливу тему. Приємно, що журнал, який публікував тексти Бертрана Расселла, сьогодні фокусує увагу на темі ідентичності українців. Бо українці заслужили, щоб про їхню відвагу та героїзм писали найвідоміші видання світу. Дякую всім, хто зрозумів, чому сьогодні важливо говорити про єдність та ідентичність українців. На плечах яких тримається мир у всій Європі", — сказав Залужний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у молодості виглядав "залізний генерал" Залужний. Нещодавно він відсвяткував свій день народження – йому виповнилося 52 роки. "Телеграф" з цієї нагоди вирішив згадати, як у молодості виглядав Валерій Залужний і як розпочиналася його військова кар'єра.