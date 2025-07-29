"Бесились черти и помойки...": Залужный сделал эмоциональное заявление

"Железный генерал" поблагодарил всех, кто понял, почему сегодня важно говорить о единстве и идентичности украинцев

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами, а ныне — посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, удивлен количеством отзывов на его статью в Vogue о корнях идентичности, силе единства и главных исторических уроках для украинцев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Залужный эмоционально высказался о тех личностях, которые резко реагируют на его публичные высказывания, назвав их "чертями" и "помойками", которые подыгрывают российским пропагандистам.

"Наблюдая как бесились черти, помойки, их ботва и в унисон им русские пропагандисты, становится понятно, что действительно наша сила в единстве и особой идентичности. Мы на верном пути", — отметил Залужный.

Валерий Залужный. Фото: Anna Daki

Его поразило большое количество отзывов на свою статью о корнях идентичности, силе единства и исторических уроках для украинцев, опубликованную в колонке Vogue Ukraine. Залужный считает, что украинцы заслуживают, чтобы об их героизме и отваге говорили на весь мир.

"Спасибо Vogue Ukraine за возможность донести до читателей мои мысли на эту сверхважную тему. Приятно, что журнал, публиковавший тексты Бертрана Расселла, сегодня фокусирует внимание на теме идентичности украинцев. Потому что украинцы заслужили, чтобы об их отваге и героизме писали самые известные издания мира. Благодарю всех, кто понял, почему сегодня важно говорить о единстве и идентичности украинцев. На плечах которых держится мир по всей Европе", — сказал Залужный.

Напомним, ранее мы писали о том, как в молодости выглядел "железный генерал" Залужный. Недавно он отпраздновал свой день рождения — ему исполнилось 52 года. "Телеграф" по этому случаю решил вспомнить, как в молодости выглядел Валерий Залужный и как начиналась его военная карьера.