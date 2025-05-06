Планувати було майже неможливо. Залужний описав проблеми в ЗСУ на початку вторгнення

На початку повномасштабної війни ЗСУ стикнулися з кризою управління — про причини розповів ексголовнокомандувач Валерій Залужний

Повномасштабне вторгнення стало стрес-тестом для командування Збройних сил України. Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, які проблеми виникли через безпрецедентний розмах повномасштабного вторгнення.

Росіяни атакували на всіх напрямках — потрібно було більше ресурсів, більше командирів. Протягом весни вдалося залучити максимум — зокрема командування Сухопутних військ. На літо 2022 року за стратегічне командування відповідав Генштаб, за оперативне та тактичне — 24 різних органів управління. Не вистачало приблизно 18, каже Залужний. Комплектували їх з тих, хто був, а наявне командування мало шалене навантаження.

"У підпорядкуванні командувача перебувало одночасно 15-20 бригад, а у підпорядкуванні командирів окремих бригад на широкій ділянці фронту перебувало до 12 і більше батальйонів. Ураховуючи високу інтенсивність дій, детально розібратися, провести якісно аналіз та спланувати майбутні дії майже неможливо, — розповідає Залужний, — В окремих органах управління це приводило до так званого "ручного управління" – коли керівник управляв окремим підрозділом через "голову" командира. Як наслідок – поява безвідповідальності та інколи втрата ініціативи".

Ще одна проблема — відсутність стратегічної розвідки. У Генштабі просто не існувало відповідного органу. Загальна ситуація була така, що система управління виявилась не готовою до масштабної війни. У Генштабі це розуміли — почали розгортати армійські корпуси, але процес не швидкий. Офіційно перехід на корпусну структуру розпочався 3 лютого.

Раніше "Телеграф" розповідав, що миротворці потенційно могли прийти в Україну ще 1,5 роки тому. Україна ж наразі не має відповідного закону про діяльність іноземних військових на наших теренах.